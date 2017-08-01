Сотрудники правоохранительных органов обезвредили, по предварительным данным, пять человек, которые напали на конвойных в здании Московского областного суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

«По предварительным данным, нейтрализованы пять преступников. Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных», — сказал собеседник агентства.

Между тем, по данным других СМИ, убиты были три члена банды ГТА.

Напомним, заседания по делу «банды ГТА» идут в Московском областном суде с августа 2016 года. По делу проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в 17 убийствах, они нападали на водителей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. Участники банды выкладывали на дорогу шипы, после того, как автомобиль останавливался, они расстреливали пассажиров.

«Московский комсомолец» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах также сообщает, что были убиты пятеро членов банды.

О стрельбе в здании Московского областного суда рассказал источник «Московского комсомольца», затем в фейсбуке об этом написала адвокат Софья Рубасская. «Видела раненую женщину-пристава», — сообщила она, добавив, что она услышала по крайней мере 20 выстрелов.

Собеседник МК рассказал, что стрельба произошла во время заседания по делу «банды ГТА». Рубасская не смогла подтвердить эти сведения, добавив, что «говорят разное».

ТАСС со ссылкой на очевидцев передает, что в результате стрельбы ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя. Пресс-секретарь суда Наталья Осипова не смогла в беседе с «Интерфаксом» привести подробности случившегося.

Радиостанции «Говорит Москва» Осипова рассказала, что сотрудники суда уже вернулись на свое рабочее место после эвакуации.

«В данный момент комментариев нет. Официально ничего не уточнено. Нас уже запустили в здание суда, всё благополучно. Никто из сотрудников суда не пострадал», — сообщила она.

Напомним, участники банды назвали свою группировку в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto.

На скамье подсудимых находятся: Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерозджон Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов, Умар Хасанов, Фазлиддин Хасанов и Анвар Улугмурадов.