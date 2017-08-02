Российская бойцовская организация АСВ (Absolute Championship Berkut) совместно с Национальной промоутерской компанией Таджикистана Dorob Fight организует в Душанбе очередной международный турнир АСВ 68 Young Eagles.

Президент промоутерской компании Dorob Fight Даврон Джураев на официальном сайте организации заявил о проведении турнира АСВ 68 Young Eagles в Душанбе.

«Совсем скоро, 26 августа, состоится очередной международный турнир АСВ 68 «Young Eagles» в городе Душанбе. Надеюсь, мощный файткард, перспективные бойцы и, конечно же, зрелищные поединки не оставят равнодушными любителей единоборств. Уверен, наши ребята достойно выступят и покажут в октагоне настоящий характер», - говорится в заявлении главы Dorob Fight.

Ожидается, что в этом турнире примут участие бойцы из 12 стран.

Dorob Fights – молодая промоутерская компания, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам (Mixed Martial Arts) в Таджикистане и планирующая в будущем проводить их и за его пределами.

Это не первый турнир АСВ, проводимый совместно с Dorob Fight в Душанбе. В декабре 2015 года российская бойцовская организация впервые в своей истории провела в столице Таджикистана турнир по смешанным боевым искусствам ACB 27 в соответствии с международными стандартами.

Нашу страну на этих соревнованиях представляли бойцы Артур Одилбеков, Диловар Давлатов, Файзи Тобатов, Фирдавс Назаров и Муборакшо Муборакшоев.

Dorob Fight

Таджикские спортсмены в упорной схватке сошлись с бойцами России и Украины и в результате одержали 4 победы (1 проигрыш в пользу России).

В марте нынешнего года в столице Таджикистана состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСВ 55. Всего состоялось 13 поединков с участием мастеров смешанных единоборств Америки, Европы, Азии, среди которых были и таджикские бойцы. Главным боем шоу АСВ 55 стало состязание в полусреднем весе (до 77,1 кг) между россиянином Мухамедом Берхамовым (10-0) и уроженцем Таджикистана Шарафом Давлатмуродовым (11-0).

Оба спортсмена показали высокий класс, но победа досталась Берхамову.

Российская организация ACB (Absolute Championship Berkut), проводящая бои по смешанным единоборствам, на сегодняшний день считается одной из лучших в мире.

Основанная в 2010 году, за свой короткий срок существования ACB организовала более 60 турниров по ММА. Пожалуй, 2016 год стал ключевым в развитии организации. Именно в 2016 году состоялось несколько боев, приковавших внимание мирового сообщества — это поединок между Анатолием Токовым и Арби Агуевым на ACB 38 и зрелищный, жесткий бой между Петром Яном и Магомедом Магомедовым.

В своем составе ACB имеет младшую лигу Young Eagles («Молодые орлы»), в которой может выступить перспективный спортсмен, собирающийся связать свою карьеру с ММА. Бойцы, которые успешно выступают в младшей лиге, могут получить контракт с основной лигой ACB. К началу 2017 года в файткард младшей лиги Young Eagles входит около 300 спортсменов из разных стран.