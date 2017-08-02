С нового учебного года в Узбекистане начнет работу Чирчикский государственный педагогический институт. В него примут абитуриентов, постоянно проживающих в Ташкентской области и не прошедших в Ташкентский государственный педагогический университет или другие вузы соответствующих и родственных направлений, говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщает агентство «Фергана», институт будет готовить учителей начальных классов, преподавателей точных наук и иностранных языков, а также работников дошкольных и внешкольных образовательных учреждений. Выпускниками вуза власти намерены обеспечить образовательные учреждения в районах и сельских местностях Ташкентской области.

Новому вузу будут переданы здания и сооружения Чирчикского академического лицея при Ташкентском химико-технологическом институте и социально-экономического профессионального колледжа. Учащиеся лицея и колледжа продолжат заниматься там до получения своих дипломов об образовании.

Квота приема в Чирчикский пединститут на 2017/2018 учебный год составляет 750 человек, обучение платное.

Институт возглавил бывший ректор Национального университета Узбекистана Гафуржан Мухамедов.