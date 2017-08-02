1 августа в Московском областном суде должно было проходить обычное заседание по делу «банды ГТА». Это организованная преступная группа, которая нападала на водителей на трассах в Московской и Калужской областях с 2012 по 2014 годы. По версии следствия, всего банда убила 17 человек и ранила еще двоих. Подсудимыми по делу в Мособлсуде проходят девять выходцев из Средней Азии. В зависимости от роли каждого им инкриминируют бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и похищение документов. Заседания в Мособлсуде по этому делу начались в августе 2016 года, оно все еще далеко от вынесения приговора — пока не было даже прений сторон, пишет «Медуза».

Работа Мособлсуда была прервана из-за стрельбы. Первые сообщения о перестрелке появились в соцсетях около 14:10. По данным «Московского Комсомольца», появившимся около 14:20, подсудимые по делу «банды ГТА» напали на конвой, после чего в здании прозвучали выстрелы. Как писал МК, нападение на конвой произошло в лифте.

«Медузе» в пресс-службе суда около 14:20 сказали, что весь персонал эвакуирован «в целях безопасности» и находится на улице. «Что происходит в самом здании суда, мы не знаем, стоим на улице», — пояснили в пресс-службе.

Очевидцы сообщили о нескольких десятках выстрелов. По словам адвоката Софьи Рубасской, которая находилась в здании суда на другом заседании, всего прозвучало примерно 26 выстрелов. Она пояснила, что преступники отобрали оружие у конвоя и начали стрелять. Около 14:30 к суду подъехала скорая помощь.

В здании суда убили троих членов «банды ГТА». По данным анонимного источника «Интерфакса», правоохранители «нейтрализовали» в Мособлсуде пятерых преступников (все — члены «банды ГТА»), напавших с огнестрельным оружием на конвойных. Позже «РИА Новости» сообщили, что в ходе перестрелки в суде были убиты четверо членов «банды ГТА». Еще через некоторое время МВД официально объявило о трех погибших. Двое подсудимых ранены. Имена погибших и раненых пока не сообщаются.

В перестрелке пострадали сотрудники правоохранительных органов. По официальным данным МВД и Росгвардии, в перестрелке были ранены один боец Росгвардии (он получил огнестрельное ранение) и двое конвоиров.

Около 15:20 сотрудники суда вернулись в здание, они не пострадали.

СК официально подтвердил информацию о нападении на конвоиров. По предварительным данным следствия, примерно в 13:50 двое конвоиров (в том числе одна женщина) сопровождали в лифте сразу пятерых подсудимых в наручниках. Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и забрать оружие конвоиров, один из которых вызвал подкрепление из Росгвардии.

«На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы», — пояснили в СК.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

Конвой подсудимых по делу «банды ГТА» сократили вопреки инструкции. Пятерых членов «банды ГТА», устроивших перестрелку в Мособлсуде, согласно служебной инструкции МВД должны были сопровождать не двое, как минимум 10 конвоиров, пишет РБК.

В инструкции, имеющей гриф «для служебного пользования», указано, что каждого из подсудимых должны были сопровождать как минимум двое конвоиров, а заводить зал заседаний или конвойное помещение их должны по одному.

Кроме того, обращает внимание РБК, с учетом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений и резонанса дела в суде должен был быть установлен особый режим охраны, в частности предполагающий, что среди посетителей суда находятся сотрудники МВД в штатском.

По делу проходят два гражданина Таджикистана. Заседания по делу «банды ГТА» идут в Московском областном суде с августа 2016 года. По делу проходят девять уроженцев Центральной Азии, которые обвиняются в серии убийств водителей в Подмосковье, Москве и Калужской области в 2012-2014 годах. На скамье подсудимых находились Анвар Улугмуродов, Хазратхон Додохонов, Фазлиддин Хасанов, Холик Субхонов, Абдумуким Мамаджонов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарифов, Зафарджон Гуломов и Умар Хасанов.

«В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов», - пишут СМИ.

По данным Следственного комитета РФ, в марте 2012 года гражданин Кыргызстана Убайдулло Субхонов создал на территории Московской области банду, в состав которой было вовлечено не менее 15 выходцев из Центральной Азии. Убайдулло Субхонов, имевший фальшивый паспорт на имя Рустама Усмонова, был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время спецоперации спецслужб РФ в ноябре 2014 года.

Дело «банды ГТА» считается одним из громких за последние годы в России. В СМИ банда получила название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращённо GTA, или ГТА).

Фото interfax.ru Гражданин Таджикистана Абдумуким Мамаджонов, который обвиняется в убийстве 4 человек.

«Банда ГТА» орудовала на трассе «Дон» в 2014 году. Члены преступной группировки по ночам останавливали машины с помощью устройств для прокалывания шин, после чего расстреливали водителей и пассажиров, совершивших остановку из-за проколов. По данным обвинения, жертвами бандитов стали 17 человек.

Операция спецслужб по задержанию «банды ГТА» началась 6 ноября 2014 года с захвата загородного коттеджа начальника управделами Генпрокуратуры РФ Алексея Староверова в поселке Удельная – там долгое время жил один из членов банды. В ходе спецоперации оперативники нашли склад с оружием. Вскоре Алексей Староверов был снят с должности.

После ликвидации главаря банды, в Московской области и других регионах России были задержаны 10 человек, в том числе 3 женщины. Среди задержанных был гражданин Таджикистана Абдумуким Мамаджонов, который обвиняется в убийстве 4 человек. Но позже выяснилось, что членом банды является еще один гражданин Таджикистана - 38-летний Фаррухджон Аъзамджонов. Он был задержан летом 2015 года в Душанбе.

МВД Таджикистана тогда сообщало, что Аъзамджонов причастен и к вербовке граждан Таджикистана и других стран Центральной Азии в ряды запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство».