Медуза подготовила фотоисторию о том, как стритрейсеры ловили убийц на ночных дорогах Подмосковья.

Летом 2014 года в СМИ появились многочисленные публикации о банде, орудующей на подмосковных дорогах. Кто-то убивал водителей и пассажиров автомобилей, почти никогда не забирая ценных вещей. Преступников стали называть бандой ГТА.

Пока банду не разгромили, московские стритрейсеры самостоятельно патрулировали подмосковные дороги, пытаясь поймать преступников. Рамиль Ситдиков, специальный фотокорреспондент агентства «Россия cегодня», вместе с ними выезжал на рейды. Его проект «Охота» занял третье место на конкурсе «Прямой взгляд» Сахаровского центра и центра документальной фотографии FOTODOC в номинации «Конфликт».