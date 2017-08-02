Численность пользователей мобильной связи в Таджикистане с начала года сократилась почти на 1,4 миллиона абонентов.

Общее количество пользователей мобильной связи на начало второго полугодия этого года составила свыше 7,3 миллионов абонентов, сообщает Служба связи при правительстве РТ. В начале 2017 года насчитывалось более 8,7 миллионов абонентов мобильной связи.

Сокращается также численность активных абонентов мобильной связи. Количество таких абонентов, по данным Службы связи, на начало июля этого года составило более 4,3 миллиона. В начале же нынешнего года было зарегистрировано 4,4 миллиона активных абонентов мобильной связи.

Отметим, что в течение 2016 года количество пользователей мобильной связи сократилось на 2,5 миллиона абонентов, а число активных пользователей мобильной связи – на 800 тысяч абонентов.

Между тем, согласно данным Службы связи, количество пользователей интернетом вместе с мобильным интернетом на начало второй половины 2017 года составило 2,3 миллиона человек. В начале этого года численность таких пользователей составляла 2,6 миллиона абонентов.

Сокращение численности абонентов мобильной связи и пользователей интернета в Службе связи никак не комментируют. Однако, по мнению некоторых независимых экспертов, люди отказываются от связи и интернета из-за повышения тарифов и ухудшения качества.

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