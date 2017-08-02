Фаридун Назаров - таджикский студент и предприниматель. Он учится в Гарварде и ведёт с партнёрами несколько собственных компаний. В своём недавнем выступлении в Гарвардском университете он неожиданно для аудитории назвал себя… «самым большим неудачником». Почему? Об этом – в его выступлении.

Ниже мы приводим перевод выступления Фаридуна на русский язык.

Всем привет! Меня зовут Фаридун Назаров, и я самый большой неудачник в этом зале! Посмотрим, как пройдет эта презентация. Итак, ребята, поднимите руки, кто из вас уже начал собственный бизнес? Два бизнеса? Три? Четыре? Пять?...

Мы с моими партнерами пытались начать много разных бизнесов, и мы потерпели неудачу в большинстве из них! Organic Cleaners, Avicenna Medical Supplies, Unico Carpet, Unico Wipes, Kobjob, Cleenees, Stay Insured – это только несколько из них.

Я студент здесь, в Гарварде, и я учусь в магистратуре. В прошлом году мы запустили 2 стартапа, 4Stay – онлайн рынок для студенческого жилья, и Unicobag - Uber для доставки багажа, и мы привлекли около 1,5 миллиона долларов инвестиций для обеих компаний. Деловые журналы Bisnow и Silicon Valley BJ признали нас одной из самых пробивных компаний, и мы этому очень рады!

Как я вижу, вы все очень яркие, молодые и талантливые люди, и я уверен, что у вас есть отличные идеи. Одна из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь - это то, как финансировать свои блестящие идеи. Мы потратили около 8 месяцев на то, чтобы собрать деньги, но в итоге получилось так, что мы собрали 95% денег в течении последних 2-х месяцев. Первые 6 месяцев мы столкнулись к многим испытаниям и допустили немало ошибок. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как сделать это правильнее, основываясь на моем скромном опыте. Надеюсь, я могу дать вам несколько советов и сэкономить ваше время.

Существует несколько способов финансирования вашей идеи, но я хотел бы остановиться на двух основных: первый - самофинансирование, которое мы называем «бутстрап», и второй - привлечение инвесторов.

В 2009 году мой бизнес-партнер и я основали компанию под названием Study The Planet LLC. Мы начали с нуля. Чтобы найти деньги для нашей компании, мы работали на нескольких работах по 70 часов в неделю. Нам потребовалось около 6 месяцев, чтобы сэкономить и собрать некоторое количество денег для продвижения этого бизнеса. Это один из способов финансирования вашей идеи. Это нормально, но я думаю, что это дорого и требует много времени.

Второй вариант - найти инвесторов для финансирования вашей идеи, и это намного лучше. Подумайте сами: чтобы собрать 1 миллион долларов, которые мы привлекли для одной из наших компаний - 4stay, мне пришлось бы работать не менее 20 лет и зарабатывать дополнительно как минимум 50 тысяч долларов каждый год помимо моих расходов. Итак, я хочу сказать, что лучше финансировать вашу идею за счет инвестиций. Вот некоторые из моих подсказок.

Перед тем, как обращаться к инвесторам, вам необходимо:

1. Иметь идею, понимать ценность вашего бизнеса.

2. Знать размер вашего будущего рынка.

3. Иметь команду.

4. Знать своих конкурентов.

Несколько советов в привлечении инвестиций. Во-первых: Если ваша мама не доверяет вам, то стоит ли другим инвесторам доверять вам?! Поэтому первый этап - для начала обратитесь за деньгами для вашего бизнеса к членам вашей семьи и друзьям. Составьте список всех ваших друзей, семьи, коллег и всех, кто может поверить в вас и дать вам деньги. Потому что вначале, когда у вас еще нет продаж, у вас меньше шансов найти других инвесторов. Здесь простая психология. Они думают: если ваши друзья и родственники не инвестировали в вас, скорее всего, у них есть веская причина для этого. Ведь они знают вас лучше других!

Конечно, здесь могут быть исключения, но нас об этом спрашивают в 80 процентах случаев.

Во-вторых: Оставайтесь в зоне! Мы провели много месяцев, встречаясь с сотнями людей из разных слоев общества, чтобы предложить нашу идею. Только 2% из них инвестировали в наш стартап. Когда мы проанализировали данные, мы обнаружили, что в нас инвестировали только люди, которые интересуются именно этой отраслью. Большинство инвесторов имеют очень конкретные сектора, в которых они сосредоточены. Например, некоторые инвесторы сосредоточены исключительно на пищевом секторе. Другие инвестируют только в программное обеспечение. И почти все сосредоточены на технологическом секторе, благодаря высокому возврату инвестиций. Поэтому, чтобы сэкономить время, не встречайтесь с людьми только потому, что они инвесторы, или потому что у них много денег. Удостоверьтесь, что они в той же отрасли, что и вы.

В-третьих: важно знать многих людей, важны связи! Друзья и наставники - это ваши активы. Ваши личные отношения и имя, которое вы заработали в своем окружении, в конце концов окупятся и дадут отдачу. Поэтому развивайте отношения с людьми, говорите с ними, слушайте и учитесь. Через эти связи вы сможете познакомиться с подходящим венчурным инвестором. Лучше всего, если вы будете сотрудничать с тем инвестором, которого уже хорошо знаете, и пусть он руководит процессом привлечения инвестиций.

В заключении, пожалуйста, помните, что вы столкнетесь с большим количеством отказов. Люди даже скажут вам, что ваша идея - мусор, и что вам не удастся добиться успеха. Или они отправят вам такое электронное письмо, которое я получил на прошлой неделе. Это, конечно, неприятно, но ПОМНИТЕ, что УСПЕХ - ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫБОР, и что отказы и неудачи на этом пути являются лишь частью процесса!

Спасибо огромное!

Справка «АП»:

Фаридун Назаров, 26 лет, студент Гарварда, финансовый эксперт, соучредитель и главный операционный директор американской компании 4stay.com. Приехал в США по учебной визе в 2008 году и начал учиться в обычном колледже. Параллельно работал, пытался создавать собственные компании. Первой из них стала международная образовательная компания StudyThePlanet (STP) («Дунёро Биомуз»), позже был еще десяток других – удачных и провальных. Является соучредителем и финансовым директором Таджикско-Американской Культурной Ассоциаций (TACA) в Вашингтоне, округ Колумбия. В прошлом году Фаридун вместе со своим школьным другом Акобиром Ахмедовым и Зикруло Атамуллоевым стал одним из основателей быстро растущего стартапа - 4stay.com, который помогает иностранным студентам находить жилье по всему миру. Другой новый проект таджикских ребят - компания Unicobag по доставке багажа в аэропортах США. В 2016 году Ф. Назаров поступил в магистратуру Гарвардского университета по специальности «Финансы». Избран директором по финансам в общественную организацию HEERA Гарвардского университета.