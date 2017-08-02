Сын Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, обвинил генеральную прокуратуру в фабрикации уголовного дела в отношении его матери. В интервью BBC, опубликованном 1 августа, Ислам Каримов-младший утверждает, что Гульнару Каримову оклеветали, пишет Русская служба Би-Би-Си.

По его словам, приписываемые ей активы - в деле фигурирует сумма в 2 млрд долларов - на самом деле ей не принадлежат, притом что многие люди, до сих пор находящиеся у власти в Узбекистане, имеют значительно большие состояния.

"Я знаю о ее финансовом состоянии, и я знаю точно, что эта заоблачная сумма не имеет никаких доказательств, а кроме того, она утрирована в несколько раз. Всё, что возможно было, - от всех [коррумпированных] министров, от наших родственников - всё добавили к ней: её осудят, а все останутся чистыми и продолжат работать", - заявил в интервью Ислам Каримов-младший.

" Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти [в Узбекистане] - в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не 2 млрд, там 3-4 млрд и так далее. Но никто об этом не говорит", - заявил внук Каримова.

Местонахождение самой Гульнары Каримовой до последнего времени оставалось неизвестным. Несколько раз региональные СМИ даже сообщали о ее смерти, однако дети Гульнары утверждали, что их мать находится под домашним арестом в Ташкенте.

Во вторник, 1 августа, Ислам Каримов-младший получил судебный документ, датированный еще 3 июля, в котором говорится, что его мать Гульнара Каримова переведена в тюрьму - по всей видимости, также в Ташкенте. Проверить подлинность этого документа не представляется возможным, пишет издание.

На вопрос Би-Би-Си, знал ли президент Ислам Каримов о бизнес-деятельности своей дочери, сын Каримовой отметил, что дед знал "все, что она делала".

"Единственное - что он не согласен был и не знал до какого-то момента. Потом он перестал с этим бороться, так как не только было поздно, но и он понял, что она не пытается у него украсть власть и так далее. Что она просто пытается свою позицию и позицию страны вывести в массы. Нет ни одного человека в Узбекистане, ни на одной позиции, который бы сделал больше, чем она. О ней можно говорить что угодно, но ни один человек - у власти ли, бизнесмен ли - не сделал тот объем благотворительности и проектов. Десятки тысяч грантов, десятки тысяч людей отправлены за границу - на лечение и так далее", - сказал Ислам Каримов-младший.

"Я не прошу признать её самым лучшим человеком на свете. Но есть базовый факт того, что она не худший человек - но почему-то она единственный человек, которого обвиняют. Она же не заходила в дома людей, брала деньги и уходила. Те деньги, которые якобы приплюсовывают к ней - даже если какая-то часть её - это все деньги от других каких-то ее бизнес-операций. Но почти всё было официально, почти всё было открыто…", - заявил Би-Би-Си сын Гульнары Каримовой.

Это фото Гульнары Каримовой сделано в октябре 2013 года, до помещения по домашний арест

"Если узбекские власти на самом деле хотят доказать правду - вывезите маму, [бывшего гражданского мужа Гульнары Каримовой] Рустама [Мадумарова] и [также арестованную помощницу Гульнары] Гаяне [Авакян], или кого они там еще считают причастными к этим активам - на любой международный суд. Никто не говорит - выпустите их и отдайте. Нет, просто привезите на международный суд, где у них будет возможность хотя в течение пяти минут изложить свою сторону. Но им не дают даже пяти минут пообщаться со своими родственниками", - заявил внук первого президента Узбекистана.

28 июля генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримова находится под стражей. По информации прокуратуры, в августе 2015 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы, в отношении нее продолжается расследование по другим статьям уголовного кодекса, а сама Каримова находится под стражей.