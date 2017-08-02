На севере Таджикистана осужден сотрудник Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ Мирзокарим Каримзода. Он был признан виновным в мошенничестве и приговором Худжандского горсуда был оштрафован на 25 тысяч сомони. Он также лишен права заниматься в течении одного года определенной деятельностью.

Этот факт сегодня сообщил журналистам глава Управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ по Согдийской области, полковник юстиции Иброхимзода Карим Иброхим.

По его словам, Каримзода, работая в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Управления АКН по Согду, обманным путем вошел в доверие к гражданину К.К и потребовал у него за якобы освобождение от уголовной ответственности 5 тысяч долларов. И получил их.

Сотрудник АКН по Согду был признан виновным по статье 247 часть 4 пункт «Б» (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РТ, суд наказал его штрафом.