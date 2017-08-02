АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 АВГУСТА 2017 ГОДА

- Руководство Генеральной прокуратуры встретится с журналистами в своем офисе. Начало пресс-конференции в 9:00.

- Полугодовую пресс-конференцию даст Уполномоченный по правам человека в Таджикистане. Начало встречи в 11:00.

- Пресс-конференция Государственного учреждения «Развитие предпринимательства в сельскохозяйственном секторе» проводится в 11:00 в Республиканском пресс-центре «Ховар».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 АВГУСТА

1999 - Руководство Объединенной таджикской оппозиции официально объявило о роспуске вооруженных формирований.

2002 - На территории учебного центра Погрангруппы ФПС РФ в РТ открыты мусульманская мечеть и православная часовня.

2006 - Верховный суд Таджикистана завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ Гаффора Мирзоева.

2010 - В Душанбе на 70-м году жизни скончался Народный артист Таджикистана Зафар Нозим.

2011 - Скоропостижно скончался первый заместитель премьер-министра страны Асадулло Гуломов.

2011 - Президент открыл в Худжанде Дворец печати и памятник Исмоила Сомони.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 АВГУСТА

1909-1978 – Родился кинооператор, Народный артист Таджикистана Ибрагим Барамыков.

1938 – Родился коновод, заслуженный деятель искусств Таджикистана Ахроров Ато.

1945 – Родился поэт Алимухаммад Муроди.

1956 – Родился журналист Имомназар Хакназар.

1960 – Родился журналист Нуъмон Низоми.

1962 – Родился поэт Косимчон Зарифи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 31-33 тепла.