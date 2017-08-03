В июле нынешнего года исполнился бы 91 год Мирзо Бабаеву - Ветерану Великой Отечественной войны, Герою Социалистического труда, кавалеру ордена Золотая Звезда Содружества стран СНГ и многих других правительственных наград. Его не стало 9 Мая 2016 года, в день празднования Великой Победы над гитлеровской Германией, в праздник, который он с нетерпением ждал каждый год. В этот день он встречался с однополчанами и друзьями, чтобы вместе с ними вспомнить суровые военные годы.
Бабаев Мирзо родился 5 июля 1926 года в городе Кулябе. С 1944 по 1950 год он проходил службу в рядах Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. После демобилизации с 1950 по 1958 год работал в советских партийных органах, одновременно получая высшее образование. В 1962 году окончил Высшую Партийную школу в Ташкенте. В том же, 1962 году, был назначен директором Муминабадского совхоза. В 1963 году был избран председателем райисполкома Восейского района. С 1964 по 1973 год работал первым секретарем Восейского райкома партии. В 1968 году он окончил Таджикский Государственный Университет им. В.И. Ленина по специальности Экономика сельского хозяйства.
С 1973 по 1983 год Мирзо Бабаев работал секретарем ЦК КП Таджикистана по сельскому хозяйству. С 1983 по 1987 год занимал должность заместителя Председателя Совета Министров Таджикской ССР и одновременно являлся Председателем Госплана республики.
По инициативе и под руководством Мирзо Бабаева в Таджикистане была разработана комплексная целевая программа развития садоводства, виноградарства, цитрусовых, орехоплодных культур и картофелеводства.
В 1987 году, после выхода на пенсию, М. Бабаев был назначен советником Председателя Совета Министров Таджикской ССР по развитию садоводства и виноградарства.
С 1993 по 2009 год являлся Председателем Совета банка Открытого Акционерного Общества «Агроинвестбанк».
До последних дней жизни Мирзо Бабаев активно работал и вносил свой вклад в общественное, политическое и культурное развитие Таджикистана. Его перу принадлежит ряд статей, посвященных сельскому хозяйству, отражающих историю развития и становления экономики республики, укрепления ее структуры и финансовой независимости.
Мирзо Бабаев является автором ряда книг, изданных на таджикском и русском языках. Первая книга называется «Строки из жизни» («Сатрхо аз зиндаги»), одна часть которой имеет автобиографический характер и описывает весь пройденный жизненный путь автора, а остальная часть посвящена политическим событиям в республике в 1990-1992 годах.
Вторая книга называется «Андешахо» («Размышления») и посвящена она проблемам республики. В ней изложены мысли автора о существующих недостатках и предложены пути их решения. В третьей книге, которая называется «Взгляд» («Нуктаи назар») также говорится о политической и экономической жизни СССР, о причинах его распада, роли отдельных личностей в распаде страны, анализируются успехи и недостатки советского времени, особенно в экономическом аспекте и о сложностях реформирования экономики.
Очень интересные мысли сформулированы в четвертой книге «Чаро камбизоатем», вызвавшей определенный резонанс в читательской среде.
Заслуги Мирзо Бабаева высоко оценены правительством СССР и Таджикской ССР. За выдающиеся успехи, достигнутые в выращивании и сборе хлопка, развитии сельскохозяйственного производства, выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, в 1971 году Мирзо Бабаеву присвоено высокое звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Он награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени (1965, 1967 и 1981 гг.), орденом Октябрьской революции (1973 г.), медалью «30 лет Советской Армии и флота» (1948 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), медалью «50 лет вооруженных сил СССР», тремя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Мирзо Бабаев является заслуженным работником сельского хозяйства республики Таджикистан (1986 г.).
За особо выдающиеся личные заслуги и достижения в развитии экономического сотрудничества стран Содружества Независимых Государств Мирзо Бабаев награжден орденом «Золотая Звезда Содружества» и почетным дипломом. Эта высокая награда присуждена по решению комитета Совета федерации федерального собрания Российской Федерации по делам СНГ.
В 2011 году, в ознаменование 20-летия независимости республики, указом Президента республики Мирзо Бабаев награжден медалью «20 лет Независимости» и медалью Г.К. Жукова.
На официальных сайтах Фергана.ру и ЦентрАзия.ру в сообщениях о кончине Мирзо Бабаева говорится, что он вышел из рядов КПСС в 1992 году. Это неправда! До последнего дня своей жизни он оставался верным и преданным членом родной коммунистической партии. Доказательство тому - его Партийный билет с отметкой об оплате членских взносов вплоть до мая 2016 года.
На какой бы должности ни работал Мирзо Бабаев, он всегда оставался добросовестным и кристально честным человеком, а главное – он всегда был истинным коммунистом. Он вырастил пятерых детей, сумел воспитать их достойными людьми и стать мудрым наставником для внуков. Вся жизнь Мирзо Бабаевича – это показательный пример беззаветного служения своей родине, огромного трудолюбия, неиссякаемой энергии, исключительной порядочности, честности, добросовестности и отзывчивости к людям.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах!
Друзья, родные.
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