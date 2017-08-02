Столичное управление Таможенной службы задержала душанбинца, который пытался наладить продажу самопальной водки под маркой торгового бренда «Шохона». У него изъято 10 коробок с водкой – вся она поддельная, сообщается на сайте Таможенной службы при правительстве РТ.

Таможенники изъяли у нарушителя 52 бутылки (объемом 0,5 л) водки с наклейками «Шохона Хлебная» и 62 бутылки - «Шохона Платинум».

с сайта Таможенной службы РТ

«Контрафакт обнаружен в багаже автомашины задержанного, когда он отправлялся со своего места временного проживания – из махалли Ховарон в сторону Водонасосной. Нарушитель, как выяснилось, планировал сбыть свой «товар» по цене 14 сомони за бутылку «Хлебной» и по 20 сомони за бутылку «Платинум». От продажи он планировал выручить 1 тыс. 968 сомони с одного «рейса», - отмечается в сообщении.

Согласно письму ООО «Шохона», стоимость одной бутылки водки «Шохона Платинум» объемом 0,5 л составляет 25 сомони, водки «Хлебная» - 15 сомони, отмечает таможня.

Таможенники передали дело в прокуратуру города Душанбе, в настоящее время возбуждено уголовное дело и началось расследование.

В сообщении однако не указано, как, где, в каких условиях производил самопал лжепредприниматель.