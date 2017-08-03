В Ленинградской области стартовал проект «Школа мигранта». В течение нескольких месяцев для трудовых мигрантов будут организованы 14 семинаров, в ходе которых эксперты расскажут им, как решить самые распространенные проблемы, пишет Sputnik Таджикистан.

Полное название проекта звучит, как «Школа мигранта: добро пожаловать в Ленинградскую область». Среди экспертов, которые будут мигрантам читать лекции — специалисты по трудовому праву, преподаватели вузов, общественники и даже врачи. К примеру, среди лекторов — главный врач городской больницы №33 в Колпино Камал Махсатов.

На первом семинаре, который прошел в поселке Мурино Всеволожского района, лекции прочитали три эксперта. На мероприятии присутствовали таджики-бригадиры, которые строят соседний жилой квартал, а также было и несколько узбеков. В общей сложности на семинар пришли около 40 человек.

Председатель национально-культурной автономии узбеков в Петрозаводске (Карелия) Бахтияр Салижанов, который свободно говорит по-таджикски, посвятил свое выступление тому, какие документы нужно получить выходцу из Центральной Азии для трудоустройства в России.

Вице-президент Фонда социально-экономической стабилизации Ленобласти Александр Ерошкин рассказал рабочим о входящем в состав фонда Центре правовой поддержки трудовых мигрантов. А доцент кафедры религиоведения Российского государственного педагогического университета имени Герцена Алексей Гайдуков побеседовал с таджикскими строителями о религиозном экстремизме. Кроме этого, им раздали буклеты и справочники.

Вопросы по патентам

По словам Александра Ерошкина, в первую очередь трудовых мигрантов в России интересуют правильное оформление документов, а также заключение трудового договора и возможные невыплаты заработной платы. Впрочем, пришедшие на семинар ребята сказали, что редко сталкиваются с этой проблемой, однако эксперт все равно пояснил им, что делать в том случае, если такой инцидент произойдет.

«Они очень волнуются из-за жестких наказаний в случае непродления трудового патента. Налог за этот патент можно заплатить за месяц, а можно сразу за год. В каждом регионе он разный», — пояснил Ерошкин.

В 2016 году размер фиксированного ежемесячного авансового платежа НДФЛ за патент в Санкт-Петербурге и Ленобласти составлял 3 тысячи рублей. Проблема заключается еще и в том, что в каждом из двух регионов свои патенты. То есть если строитель из Таджикистана получит патент в Петербурге, то он не сможет работать с ним в области и наоборот. В каждом из этих двух субъектов нужно получать отдельный документ.

«Работа по объединению всех патентов под один стандарт для всех регионов велась, но правительства Ленинградской и Московской областей выступили резко против. Налог от патентов — это поступления в региональный бюджет», — объяснил Ерошкин.

Проблемы у трудовых мигрантов начинают возникать тогда, когда из-за задержек выплаты зарплаты на несколько дней они не успевают оплатить налог за трудовой патент. По словам Салижанова, рабочие должны предчувствовать такую ситуацию и откладывать небольшую сумму на случай задержек, поскольку по закону просроченный патент обернется депортацией.

Как получить гражданство

Другим вопросом, которым активно интересовались пришедшие на семинар рабочие из стран Центральной Азии, стал вопрос получения российского гражданства.

«В 62-м законе («О гражданстве Российской Федерации» — ред.) хорошо прописаны все случаи, когда человек может получить российское гражданство. Там есть целый ряд случаев упрощенного получения гражданства — если у человека родственник является гражданином РФ, если он родился на территории РФ и так далее», — рассказал Ерошкин.

Бахтияр Салижанов на семинаре ответил на массу юридических вопросов. «Среди трудовых мигрантов также есть серьезная проблема с трудовыми договорами. Они работают по устному договору, а не по официальному. Из-за этого и возникает масса нехороших ситуаций: задержки зарплаты или вовсе невыплаты. Я вместе с Александром Ерошкиным объяснил, что без документов никакой суд или фискальные органы им не помогут. Поэтому в их интересах в первую очередь заключить с работодателем трудовой договор», — пояснил Салижанов.

Не попасть в лапы экстремистов

В завершение преподаватель Алексей Гайдуков поговорил со строителями о религиозном экстремизме. Эксперт сразу задал беседе веселый тон, пошутив на тему стереотипов русского населения в отношении мусульман и наоборот.

По его мнению, необходимо понимать, что мигранты приезжают в Россию в первую очередь на заработки. И если им стабильно выплачивается зарплата, с религиозным экстремизмом вообще никаких проблем не возникает.

«Люди осознанно едут, чтобы зарабатывать деньги. И только если их здесь бросают, тогда у них возникает патовая ситуация, когда они готовы взяться за что угодно, в том числе и за оружие», — отметил эксперт.

Гайдуков добавил, что профилактическую работу надо вести и среди работодателей, чтобы вместо рабства у трудовых мигрантов была возможность нормально работать и зарабатывать.

В то же время он посоветовал мусульманам не провоцировать местное население, которое зачастую находится во власти стереотипов и болезненно реагирует на чрезмерные проявления национальных традиций и религиозности, допустим, в одежде.

Следующий семинар Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти проведет в Кировском районе. В общей сложности эксперты побеседуют с трудовыми мигрантами почти во всех крупных населенных пунктах области, включая даже приграничный с Эстонией Ивангород.