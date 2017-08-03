Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о новых санкциях против России потерял надежду на улучшение отношений России с Белым домом, сообщает Медуза.

«Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война», — написал он в фейсбуке.

По словам Медведева, Россия за последние годы научилась «решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя» и в условиях «почти закрытых финансовых рынков» и «боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию». «Мы справимся», — заключил Медведев.

По мнению российского премьер-министра, «администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу».

«Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти», — написал он.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России (а также Ирана и КНДР), который был подготовлен и принят американским Конгрессом. Помимо усиления собственно антироссийских санкций документ запрещает президенту США отменять санкции без согласования с Конгрессом.

После принятия законопроекта обеими палатами Россия потребовала от США сократить штат сотрудников дипломатических представительств в РФ до 455 человек (сокращены будут 755 человек, в том числе россияне). Кроме того, США лишили посольской дачи и склада в Москве.