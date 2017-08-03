3 августа, двумя матчами пятнадцатого тура, стартует третий круг чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги.
На стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде местный «Регар-ТадАЗ» примет гиссарский «Баркчи». Встреча начнется в 17:30 часов.
В другом матче игрового дня душанбинский «Истиклол» встретится с кургантюбинским «Вахшем». Этот поединок начнется в 20:00 часов и пройдет на Центральном стадионе Гиссара.
Еще две встречи в рамках пятнадцатого тура чемпионата страны пройдут в субботу, 5 августа. «Худжанд» на своем поле проэкзаменует «Панджшер», а «Хосилот» на Центральном стадионе Фархора сыграет со столичным ЦСКА «Памир», сообщает Федерация футбола Таджикистана.
Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. 15-й тур
3 августа (четверг)
Начало матча в 17:30 часов
«Регар-ТадАЗ» – «Баркчи»
Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).
Ассистенты: Некруз Умаров, Алимирзо Ходжаев (оба – Курган-Тюбе).
Резервный судья: Комил Рахмонов (Джайхун).
Инспектор судей: Юсуф Ишматов (Курган-Тюбе).
Комиссар матча: Шухрат Шамсиев (Истаравшан).
Турсунзаде, стадион «ТАЛКО-Арена»
Начало матча в 20:00 часов
«Истиклол» – «Вахш»
Главный судья: Сайёджон Зайниддинов (Душанбе).
Ассистенты: Мурод Курбонов (Худжанд), Наим Мансуров (Бободжон Гафуров).
Резервный судья: Рустам Нурматов (Душанбе).
Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).
Комиссар матча: Анваршо Мирзоев (Душанбе).
Гиссар, стадион Центральный
5 августа (суббота)
Начало матчей в 17:30 часов
«Хосилот» – ЦСКА «Памир»
Главный судья: Умед Рахимов (Курган-Тюбе).
Ассистенты: Вафо Караев, Гайрат Мирзоалиев (оба – Шахринав).
Резервный судья: Абдулло Давлатов (Шахринав).
Инспектор судей: Бахром Саъдуллоев (Курган-Тюбе).
Комиссар матча: Шавкат Ахмедов (Душанбе).
Фархор, стадион Центральный
«Худжанд» – «Панджшер»
Главный судья: Хусрави Сиддикзод (Душанбе).
Ассистенты: Акмал Буриев (Турсунзаде), Исмоил Нуралиев (Нурек).
Резервный судья: Хуршед Дадобоев (Худжанд).
Инспектор судей: Мухаммаджон Курбонов (Худжанд).
Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).
Худжанд, стадион «20-летия Независимости Таджикистана»
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