3 августа, двумя матчами пятнадцатого тура, стартует третий круг чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги.

На стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде местный «Регар-ТадАЗ» примет гиссарский «Баркчи». Встреча начнется в 17:30 часов.

В другом матче игрового дня душанбинский «Истиклол» встретится с кургантюбинским «Вахшем». Этот поединок начнется в 20:00 часов и пройдет на Центральном стадионе Гиссара.

Еще две встречи в рамках пятнадцатого тура чемпионата страны пройдут в субботу, 5 августа. «Худжанд» на своем поле проэкзаменует «Панджшер», а «Хосилот» на Центральном стадионе Фархора сыграет со столичным ЦСКА «Памир», сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. 15-й тур

3 августа (четверг)

Начало матча в 17:30 часов

«Регар-ТадАЗ» – «Баркчи»

Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).

Ассистенты: Некруз Умаров, Алимирзо Ходжаев (оба – Курган-Тюбе).

Резервный судья: Комил Рахмонов (Джайхун).

Инспектор судей: Юсуф Ишматов (Курган-Тюбе).

Комиссар матча: Шухрат Шамсиев (Истаравшан).

Турсунзаде, стадион «ТАЛКО-Арена»

Начало матча в 20:00 часов

«Истиклол» – «Вахш»

Главный судья: Сайёджон Зайниддинов (Душанбе).

Ассистенты: Мурод Курбонов (Худжанд), Наим Мансуров (Бободжон Гафуров).

Резервный судья: Рустам Нурматов (Душанбе).

Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).

Комиссар матча: Анваршо Мирзоев (Душанбе).

Гиссар, стадион Центральный

5 августа (суббота)

Начало матчей в 17:30 часов

«Хосилот» – ЦСКА «Памир»

Главный судья: Умед Рахимов (Курган-Тюбе).

Ассистенты: Вафо Караев, Гайрат Мирзоалиев (оба – Шахринав).

Резервный судья: Абдулло Давлатов (Шахринав).

Инспектор судей: Бахром Саъдуллоев (Курган-Тюбе).

Комиссар матча: Шавкат Ахмедов (Душанбе).

Фархор, стадион Центральный

«Худжанд» – «Панджшер»

Главный судья: Хусрави Сиддикзод (Душанбе).

Ассистенты: Акмал Буриев (Турсунзаде), Исмоил Нуралиев (Нурек).

Резервный судья: Хуршед Дадобоев (Худжанд).

Инспектор судей: Мухаммаджон Курбонов (Худжанд).

Комиссар матча: Ахлиддин Юнусов (Худжанд).

Худжанд, стадион «20-летия Независимости Таджикистана»