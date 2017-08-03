Неймар приехал в среду на тренировку сообщить команде, что собрался уходить

Бразильский форвард "Барселоны" Неймар получил от каталонского клуба разрешение обсуждать свой переход в принадлежащий катарцам "Пари Сен-Жермен" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Как сообщает Би-Би-Си, тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде в среду отпустил Неймара с тренировки "обустраивать будущее".

Контракт бразильца предусматривает отступные в размере 222 миллиона евро, и парижский клуб готов заплатить их.

В кратком заявлении "Барселона" сообщила, что Неймару разрешено пока не тренироваться, и что он остается игроком клуба, пока отступные не будут выплачены в полном объеме.

Неймар перешел в каталонский клуб из бразильского "Сантоса" за 57 млн евро и в прошлом году подписал очередной пятилетний контракт.

Что теряет "Барселона"?

С уходом Неймара распадется самая известная атакующая линия в мировом футболе: Месси-Суарес-Неймар.

В марте они в очередной раз подтвердили свой звездный статус, забив на троих 4 мяча в ответном матче Лиги чемпионов и оставив ПСЖ за бортом самого престижного клубного турнира.

Заоблачный размер траснфера в ПСЖ нарушает принципы финансового fair play, говорил президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас и угрожал "Барселоне" санкциями, если европейская ассоциация УЕФА не примет меры.

Неймар забил за "Барселону" 105 голов и выиграл с ней две Ла Лиги, три кубка и Лигу Чемпионов.

На троих с самым титулованным футболистом мира аргентинцем Лионелем Месси и лучшим бомбардиром Ла Лиги позапрошлого сезона уругвайцем Луисом Суаресом они забили за клуб 250 голов в 299 матчах.