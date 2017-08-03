Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена перестрелка полицейских с подсудимыми участниками «банды ГТА» в Московском областном суде.

На беззвучной записи видно четырех человек, которые некоторое время стоят у открытой двери в зале суда, но затем бросаются врассыпную. Двое из них в форме сотрудников полиции. В зал пытаются пройти члены «банды ГТА», по которым полицейские открывают огонь из-за укрытия.

Камеры запечатлели ключевой момент перестрелки полицейских с бандой GTA в Мособлсуде.

1 августа пятеро подсудимых по делу «банды ГТА», которых обвиняют в совершении серии кровавых убийств автомобилистов, напали в лифте Мособлсуда на конвоиров. Вопреки правилам их сопровождали двое полицейских вместо десяти. Подсудимые завладели их оружием и ключами от наручников.

Около 40 минут преступники избивали конвоиров в лифте, после чего открыли стрельбу на одном из этажей здания. Злоумышленники сумели отобрать у конвоиров табельное оружие, воспользовавшись аварийной остановкой лифта.

Лифт остановился на третьем этаже, подсудимые, взяв конвоиров в заложники, попытались пройти в судебный зал, но были остановлены полицейскими. Трое фигурантов дела были убиты в ходе перестрелки, еще двое были ранены. В плечо был ранен один из силовиков, конвоиры получили травмы.

На следующий день в МВД сообщили, что фигуранты дела «банды ГТА» остановили лифт между вторым и третьим этажами, раскачав его. Когда подсудимые вышли на третьем этаже, они открыли стрельбу по старшему сержанту полиции Денису Ланских и двум сотрудникам Росгвардии, один из которых был ранен. «Ответным огнем один из нападавших был ранен и бандиты предприняли попытку прорваться через смежный коридор», — описали подробности в МВД 2 августа.



Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что при конвоировании «банды ГТА» полицейские допустили «грубейшие нарушения инструкции», так как подсудимых сопровождали двое полицейских вместо десяти. При этом в Росгвардии ответили на слова о том, что в суде произошла «бессудная казнь» подсудимых.

В ходе перестрелки были убиты трое злоумышленников, еще двое получили тяжелые ранения - один из них накануне скончался в больнице.

Членов банды обвиняют в 15 эпизодах нападений на водителей на трассе М4 «Дон», в результате которых погибли 17 человек. Первое из нападений произошло 3 мая 2014 года. Сценарий преступлений группировки был всегда схожим: на дорогу выкладывались шипы, а когда автомобиль с проколотыми колесами останавливался на обочине, из укрытия появлялись преступники и расстреливали людей в автомобиле. Убийцы не присваивали ценные вещи жертв, но забирали у них водительские удостоверения.