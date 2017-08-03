Дональд Трамп за два года до вступления в должность президента США дал предварительное согласие на съемку в третьей части фильма-катастрофы «Акулий торнадо» в роли главы государства, сообщает The Hollywood Reporter.

Газета.ру со ссылкой на издание отмечает, что изначально на роль президента США приглашали бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но переговоры с ней провалились.

После этого один из актеров картины, Йен Зиринг, предложил кандидатуру Трампа на эту роль.

«Дональд сказал да», — заявил Дэвид Лэтт, один из основателей кинокомпании Asylum, занимавшейся съемками фильма.

По его словам, Трамп был в восторге от того, что ему предложили.

Уточняется, что переговоры с Трампом дошли вплоть до подписания контракта, однако позже стало известно, что Трамп собирается выдвигать кандидатуру на пост президента. Тогда адвокат миллиардера Майкл Коэн заявил, что это «не лучшее время» для участия в съемках фильма.

Трамп неоднократно снимался в небольших ролях в кино и на телевидении. В частности, его камео есть в фильме «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке» и сериале «Секс в большом городе».