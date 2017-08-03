Сельхозпроизводители и женщины-предприниматели Таджикистана, а также владельцы всех микро-, малых и средних предприятий нуждаются в расширении доступа к банковским услугам и кредитованию.

В поддержку развития женского предпринимательства и агробизнеса Таджикистана, ЕБРР выделил МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - крупнейшей микрофинансовой организации страны - кредит в национальной валюте, сомони, эквивалентный 2 млн. долл. США.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» стала вторым финансовым институтом в Таджикистане, который присоединился к программе ЕБРР «Женщины в бизнесе», и третьим партнером совместной Программы ЕБРР и Европейского Союза по повышению конкурентоспособности таджикского агробизнеса (ECTAP), стартовавшей в конце 2016 года.

Средства кредита будут распределяться среди таджикских микро-, малых и средних предприятий (ММСП), либо управляемых женщинам, либо вовлечённых в сельское хозяйство или производство продуктов питания. Проблема доступности кредитования для этих групп предпринимателей стоит особенно остро в Таджикистане, где в целом сохраняется неудовлетворенный спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса.

Программа «Женщины в бизнесе» – первая инициатива такого рода в Таджикистане. Она направлена на поддержку женского предпринимательства посредством предоставления целевого финансирования, доступа к «ноу-хау», а также консультационной поддержки ММСП, во главе которых стоят женщины.

Программа ЕБРР-ЕС по «Повышению конкурентоспособности таджикского агробизнеса (ECTAP)» совмещает кредитование и предоставление грантов, помогая фермерам в обновлении устаревшего парка сельскохозяйственной техники, а финансовым организациям – во внедрении современных практик кредитования.

Кредит будет сопровождаться программой технического содействия для «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», направленной на развитие устойчивых механизмов кредитования.

Международные доноры выделяют финансирование для ряда элементов программы «Женщины в бизнесе» в Таджикистане, а именно на страхование от первого убытка, программу технической поддержки и консультативное сопровождение. На сегодняшний день на эти цели уже выделено 450 тыс. долл. США, поступивших от Фонда развития малого бизнеса ЕБРР, донорами которого являются Италия, Китай (Тайбэй), Корея, Люксембург, США, Швейцария и Швеция.

Глава представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова отметила: «ЕБРР с гордостью объявляет о подписании данного партнерства в рамках новой программы «Женщины в бизнесе» в Таджикистане и также приветствует «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в качестве партнера программы ECTAP. Обе программы помогут в решении тех проблем, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели и фермеры, в частности - связанных с получением финансирования и технического содействия».

Говорит Генеральный директор «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Гульбахор Махкамова: «Мы очень довольны нашим долговременным партнерством с ЕБРР. Вместе мы поддерживаем женское предпринимательство в Таджикистане, выдавая кредиты бизнесу, управляемому женщинами. Мы убеждены, что работа ЕБРР по повышению вовлеченности женщин в экономическую деятельность станет существенным вкладом в развитие экономики страны в целом».

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» – крупнейшая микрофинансовая организация Таджикистана, имеющая более 105 тыс. клиентов и располагающая сетью из 130 региональных филиалов и отделений. С 2005 года «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» является партнером ЕБРР, который также имеет миноритарную долю в капитале микрофинансовой компании.

На сегодняшний день инвестиции ЕБРР в различных секторах экономики Таджикистана превысили 608 млн. евро (700 млн. долл. США).