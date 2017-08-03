Таджикская эстрадная певица Манижа Давлат, спустя 11 лет, возвращается на сцену. О своем намерении поп-звезда сообщила на своей странице в Facebook.

Певица написала, что "некоторые артисты очень старались убрать ее со сцены и разлучить с поклонниками".

"Я им отдала все, что они хотели. Если мои враги будут от этого счастливы, то я согласна. Но здесь напрашивается вопрос, смогут ли они 11-12 лет своей жизни посвятить мне. Если да — я выхожу на сцену", — пишет она.

Манижа Давлат стала популярной еще в 2000 годах, но в последние годы певица не выступала, хотя и продолжала писать песни для других исполнителей.

Ранее в преддверии Нового года поп-звезда ответила на вопрос "АП", что попросила бы Деда Мороза в наступающем 2017 году «...дать здоровья и вернуть меня домой, то есть на Сцену…».

А это из ранннего творчества певицы. Помните?