Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что со стороны госструктур Таджикистана не оказывается никакого давления на семьи и родственников объявленных вне закона членов оппозиционных движений Таджикистана.

«Но в рамках уголовного дела каждый близкий человек – члены семьи, близкие и родственники членов таких террористических и экстремистских организаций, как «Группа 24» и других, будут допрошены. При этом на них не оказывается никакого давления», - заявил генпрокурор на пресс-конференции в Душанбе.

Ранее министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода также заявил журналистам, что в РТ нет преследования родных или близких членов запрещенных в стране групп и оппозиции.

«Что значит преследование? Если их вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля или для получения информации, то это не является преследованием. Если же при этом унижали их честь и достоинство, это уже другой вопрос. Но к нам подобных заявлений от родственников и близких членов запрещенных групп не поступало», - сообщил тогда глава МВД журналистам.

Генпрокурор также сообщил, что в отношении всех граждан Таджикистана, которые были завербованы и отправлены на Сирию и Ирак со стороны террористических и экстремистских организаций, в стране возбуждены уголовные дела, все они объявлены в розыск. При поимке, по его словам, они будут привлечены к уголовной ответственности.

«Перед тем как уехать на войну, нужно было думать о последствиях. Незнание закона не освобождает от ответственности. Участие в боевых действиях на стороне террористов – это преступление. Террористам нет прощения. Они самостоятельно не могут возвращаться, их поймают и нам сдадут, и мы привлечем их к уголовной ответственности. Они предъявляют угрозу для общества, и государства. Исключение, возможно, составят женщины и дети», - заявил Юсуф Рахмон.

Он пообещал сообщить СМИ в случае задержания бывшего командира ОМОН Гулмурода Халимова, который примкнул к боевикам ИГИЛ.