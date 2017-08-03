Порядка 40 мигрантов, вооружившись лопатами, молотками, кувалдами и железной арматурой, устроили драку на стройплощадке жилого комплекса "Бунинские луга" в Коммунарке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В драке участвовали две бригады строителей из Узбекистана и Армении. На место происшествия была вызвана полиция.

В результате потасовки, по данным столичного ГУ МВД, пострадали шесть человек, которых госпитализировали. Как сообщили в полиции, конфликт начался после того, как один из строителей начал выбрасывать мусор с кровли.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.