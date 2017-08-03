Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон предлагает через суд возвратить государству дома, построенные на незаконно присвоенных земельных участках.

По его данным, на сегодняшний день в отношении лиц, виновных в незаконной купле-продаже земли возбуждено 540 уголовных дел. Государству возвращено 3 772 га земли, которые были незаконно выделены населению со стороны должностных лиц за крупные взятки.

«Только по одному уголовному делу в районе Рудаки, которое было расследовано со стороны специально созданной группы Генпрокуратуры, был выявлены взятки на более 4 млн сомони», - сообщил Юсуф Рахмон на пресс-конференции, которая состоялась сегодня.

По словам генпрокурора, именно такая сумма была потрачено на взятки, в счет которых земельные участки были незаконно распроданы со стороны должностных лиц в районе Рудаки. В их отношении были возбуждены уголовные дела и переданы в суд.

На вопрос, что делать людям, которые строили дома на незаконно приобретённых участках, генпрокурор ответил:

«Бедные люди не строят многоэтажные дома и дворцы. Поняли? Они не приобретают земельные участки, за которые только в качестве взятки дают 10-20 тысяч долларов!».

Юсуф Рахмон заверил, что в отношении лиц, которые занимаются незаконной продажей земельных участков, будут применены строгие меры согласно закону.

Он сообщил, что рассматривается вопрос о возвращении домов государству, построенных на незаконно приобретённых участках.

«Подадим иск в суд, и примем все меры, чтобы эти дома стали государственными, - обещал генеральный прокурор. - В том числе и все деньги, которые были переданы должностным лицам в качестве взятки, перейдут государству. Потому что нет другого пути предотвращения незаконных захватов земли».

Генпрокурор в заключении отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, преступления в земельной сфере сократились.