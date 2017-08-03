«FiftyFive Group» запускает проект по продвижению стартапов в Таджикистане

Мысль о том,чтобы начать свое дело посещала практически каждого из нас, но часто для того,чтобы реализовать ее возникают разного вида сложности. Самая распространенная - нехватка средств. Но для того,чтобы хорошие идеи не пропадали, существуют бизнес-инкубаторы, акселераторы и другие площадки.

У таджикских стартаперов теперь есть все шансы для того, чтобы начать свой бизнес имея при себе идею и желание. В этом им поможет проект «55Startups». Подробнее об этом расскажет руководитель «FiftyFive Group» Равшан Курбанов.

Руководитель «FiftyFive Group» Равшан Курбанов

Что такое «55Startups»?

- «55Startups» - это площадка, где собираются с одной стороны-стартаперы, а с другой- опытные предприниматели, готовые вместе реализовывать совместные бизнес-проекты.

Хороший опыт – залог успеха

- В ноябре прошлого года наша команда провела «G5 Startup Forum» с участием молодых таджикских предпринимателей, которые добились успеха как внутри страны, так и за ее пределами.

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В этом году мы посетили Кремниевую долину в Калифорнии (США) – мировой центр бизнес-инноваций, чтобы изучать американский опыт развития высокотехнологичных компаний.

Недавно мы вернулись с Летней школы по развитию и поддержке предпринимательской экосистемы Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" {HSE sun}, для того, чтобы укрепить и повысить наши знания и навыки в сфере реализации и продвижении стартап проектов в Таджикистане.

Старт дан!

- Также хотим отметить, мы запустили сайт www.startup.tj, на котором Вы можете найти необходимую информацию.

Контактное лицо - руководитель «55Startups» Далер Гуфронов.

Подавайте заявки и мы вместе реализуем ваши проекты!

«55STARTUPS» - ОТ ИДЕИ К БИЗНЕСУ!