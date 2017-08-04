Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 5 августа в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «Взрывная блондинка».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801
Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз». Начало в 18.50
Жанр: боевик, триллер, детектив,
Страна: США.
Режиссёр: Дэвид Литч
В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, Джеймс Фолкнер, Роланд Мюллер, София Бутелла, Билл Скарсгард, Тиль Швайгер
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Авторизуйтесь, пожалуйста