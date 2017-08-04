Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода утверждает, что человек, добровольно вернувшийся из Сирии и других стран, где ведутся боевые действия, не будет автоматически амнистирован.

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«Вернувшийся из Сирии будет амнистирован лишь в том случае, если правоохранительные органы не выявят никаких преступлений, совершенных этим человеком. Только следствие определит останется этот человек на свободе или будет привлечен к ответственности», - заявил на пресс-конференции в Душанбе Омбудсмен Зариф Ализода. 

Относительно детей, которые в настоящее время с родителями находятся в Сирии, Ализода пояснил, что за первое полугодие никто из родственников не обращался к Омбудсмену с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину.

По данным детского омбудсмена Раджабмох Хабибуллозода, сегодня на Ближнем Востоке находятся 206 таджикских детей и подростков.  

Между тем, 8 июля на презентации проекта стратегии деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы  в Душанбе, детский Омбудсмен Рачабмох Хабибуллозода заявила, что в Таджикистан вернули пять детей  из Сирии, которые попали туда вместе со своими родителями.  Но как отметила детский Омбудсмен, это предварительные данные.

09:43 8 июля

В Таджикистан из Сирии возвращены пять детей, - детский Омбудсмен

Тогда она сообщила, что это не значит, что эти дети сами отправились в Сирию. «Они направились туда вместе со своими родителями. Никто до настоящего времени не обращался к нам по поводу возвращения детей из Сирии», - сказала Хабибуллозода.

Согласно данным ООН, в настоящее время на территории Сирии и Ирака и в других зонах конфликта, находятся 234 таджикские семьи, состоящие из 840 человек. Среди них 309 мужчин, 279 женщин, 110 девочек и 142 мальчика.

Согласно тем же данным, властям Таджикистана удалось за последние два года, с 2015 по май 2017 года, вывезти из зон боевых действий 19 семей, или 61 человека. Среди них 21 девочка и 20 мальчиков. 