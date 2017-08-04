За последние несколько лет ОКНА ПВХ стали очень популярными и прочно вошли в современную жизнь. Это и неудивительно, поскольку они обладают целым рядом преимуществ.

Благодаря высокой плотности притвора и герметичности стеклопакета, окна ПВХ прекрасно защищают от холода, сквозняков, городского шума и пыли, экологически безопасны, удобны и просты в эксплуатации и надолго сохраняют свой превосходный внешний вид.

К тому же они легко вписываются в любой интерьер, как в ультрасовременном модернистском стиле, так и в спокойном классическом, т.к. обладают поистине неограниченными архитектурными возможностями.

Поливинилхлорид - сокращенно ПВХ - вид синтетического полимера, который вот уже много лет составляет достойную конкуренцию природным материалам за счет заранее заданных потребительских свойств. ПВХ не подвержен коррозии и разрушению, устойчив к атмосферному воздействию и абсолютно безвреден. И благодаря высокой пластичности способен принимать практически любые конфигурации.

Свойства ПВХ - Для того, чтобы деревянное окно прожило как можно дольше, делают алюминиевую облицовку наружной стороны окна. ПВХ не требует никакого специального ухода и ремонта, обладает высокой прочностью и достаточно хорошими изоляционными свойствами. Срок службы ПВХ окна может достигать 50 лет. В этом и кроется все возрастающая его популярность у покупателя.

Окна из пластика изготавливаются в Германии уже с середины 50-х годов. Их производство вплоть до сегодняшнего дня характеризуется постоянным ростом.

Преимущества для пользователя - Пластиковое окно, профессионально и качественно изготовленное из профиля REHAU (Рехау), характеризуется высокой экономичностью в эксплуатации. Окна из ПВХ обладают высокой степенью погодоустойчивости, обеспечивают высокую теплоизоляцию.

Погодоустойчивость - В связи с длительным сроком эксплуатации и связанных с этим долговременным воздействием солнца, ветра и дождя большое значение уделяется обеспечению высокой погодоустойчивости. При этом стойкость твердого ПВХ зависит от ряда факторов. Решающее значение как для технологичности, так и для погодоустойчивости профиля имеет система стабилизации. REHAU уже много лет используют самые современные присадки, что обеспечивает оптимальное сочетание технологической безопасности, погодоустойчивости и безвредности для окружающей среды.

Термические свойства - ПВХ - это материал с низкой (0,16 – 0,17 Ватт/MK) теплопроводностью. Профили из ПВХ схожи по свойствам с деревом, т.е. являются хорошими теплоизоляторами и практически не запотевают и не обледеневают.

Профили темного цвета расширяются сильнее, т.к. при облучении солнечным светом они поглощают больше тепла. Необходимо учитывать, что в связи с незначительной теплопроводностью, при одностороннем нагреве, скажем, солнечными лучами, действительное расширение профиля намного меньше теоретического.

Теплоизоляция - Общие потери тепла в здании через окна, в зависимости от типа остекления, составляют 20-30%. Мы различаем два основных вида тепловых потерь: - Потери за счет переноса тепла. Эти тепловые потери возникают в ходе перемещения тепла из отапливаемых помещений через строительные элементы, в окнах, к примеру, через раму и стекла. - Потери тепла в ходе воздухообмена. Эти потери происходят из-за наличия открытых мест в здании, т.е. через открытые окна, а также неплотные соединения и вентиляционные люки. Тепло всегда стремится в холодную сторону, т.е. зимой изнутри наружу. Поток тепла через внутренние камеры профиля из ПВХ незначителен. Двойное, тройное остекление и особенно применение особых теплозащитных стекол способствуют достижению хорошей теплоизоляции примерно на том же уровне.

Шумозащита - Обычные окна в сравнении с массивными стенами, окружающими их, значительно проигрывают не только в плане тепло-, но и шумозащиты. Основным требованием к окну как строительной конструкции является его противодействие проникновению наружного шума вовнутрь. Однако, подобные требования зависят от допустимых норм уровня шума внутри помещения.

Они могут различаться внутри одного и того же здания, в зависимости от предназначения помещения. Важным при определении допустимого уровня шума является учет источников шума внутри помещения, к примеру, бытовых приборов. При очень сильном поглощении "наружного" шума, при определенных условиях, проблемой может стать "внутренний" шумовой фон.

Степень снижения уровня шума, достигаемого установкой окон, зависит главным образом от толщины стекла, расстояния между стеклами, положения и количества уплотнений. Шумопоглощающие свойства окна, таким образом, определяются не столько материалом рамы, сколько типом остекления и исполнения конструкции. При шумопоглощающем окне особое значение приобретает плотность всех соединений и отливов. Любые неплотности действуют как "шумовые мостики", т.к. там, где проходит воздух, там проходит и шум. Подводя итог можно сказать, что форма профиля почти не влияет на шумопоглощение.

Противовзломные свойства окон - Защита от проникновения через окно обеспечивается за счет применения определенного типа стекол, используемого армирования и фурнитуры.

Экологичность и вторичная переработка - ПВХ, или поливинилхлорид - экологически безопасный продукт, представляющий собой химическое соединение углерода, водорода и связанного хлора, состоящий примерно на 43% из нефтепродуктов и на 57% из каменной и поваренной соли. И хотя на заре применения в строительной индустрии ПВХ действительно содержал отдельные тяжелые металлы, сегодня все ведущие производители пластикового профиля изменили химическую формулу материала на безопасную и прошли необходимые экологические проверки. Теперь из пластика изготавливают бытовую мебель, посуду (вспомните электрический чайник!), а в Германии пластиковые окна устанавливают даже в санаториях для аллергиков.

Испытательная лаборатория "ЭКОСАНХИМ", ОАО "Полимерстройматериалы", ОС ФЦС (орган по сертификации продукции в строительстве) провели исследования профиля фирмы REHAU (Рехау). На основании санитарно-эпидемологических заключений, информационных карт, результатов исследований физико-механических характеристик устанавливается назначение, область и условия применения:

Профили поливинилхлоридные фирмы REHAU (Рехау) предназначены для наружных и внутренних светопрозрачных конструкций и изделий зданий и сооружений различного назначения, и даже для детских и лечебно-профилактических учреждений (включая операционные).

Что касается пожаростойкости пластика и его токсичности, то в Германии пока не зафиксированы несчастные случаи в этой связи. Более того, опыт показал, что пластиковые конструкции воспламеняются с большим трудом и самыми последними, при пожаре они не представляют опасности для человека.

В российской практике были случаи, когда при пожаре, например, в торговом павильоне, единственным уцелевшим элементом были пластиковые конструкции. Причем они даже не изменяли своего цвета! Сегодня нет доказательств того, что ПВХ в окнах вреден для здоровья или окружающей среды. Напротив, с экологической точки зрения, ПВХ. благодаря возможности переработки - наиболее подходящий из альтернативных материалов. ®