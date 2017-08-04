Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил сегодня с рабочими визитами два района Хатлонской области – Кабадиянский и Шаартузский. Там президент ознакомился с работой аграриев.

В рамках рабочей поездки в Кабадиянский район Эмомали Рахмон ознакомился с ходом полевых работ, в том числе началом сбора хлопка и выращиванием овощей в дехканских хозяйствах села Хаваскор сельского джамоата Тахти Сангин, а также посетил выставку сельскохозяйственной, животноводческой и промышленной продукции данного района, сообщает пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, в этом году аграрии Кабадияна получили с общей площади 2,3 тыс. га более 10 тыс. тонн зерновых.

Эмомали Рахмон ознакомился с хлопководством в дехканском хозяйстве «Махмади Полвон» села Хаваскор. В этом хозяйстве на площади 6 га был налажен сев хлопка сорта «Таджикистан» по новому подпленочному методу. «Использование подобного метода позволило дехканам этого хозяйства первыми в районе начать сбор урожая хлопка. Всего в Кабадияне в этом году хлопком засеяны 7 тыс. 510 га. Здесь планируется собрать в среднем по 25-30 центнеров хлопка с каждого гектара», - сообщает пресс-служба.

Глава государства также ознакомился с ходом повторного сева в дехканском хозяйстве «Мусобобо» села Хаваскор. На землях этого хозяйства, состоящих из 5 га, налажен сев ранних культур. В целом в районе произведен повторный сев на площади 2 тыс. 764 га, что составляет 92 процента выполнения плана.

«Другим развивающимся направлением хозяйствования в Кабадиянском районе является животноводство. В районе, наряду с крупным рогатым скотом, налажено выращивание и мелкого скота. В том числе в хозяйствах района налажено выращивание племенных каракульских и гиссарских пород овца. Главе государства сообщили, что в Кабадияне поголовье мелкого скота составляет 32 тыс., что на 816 голов больше по сравнению с прошлым годом. Поголовье крупного рогатого скота в масштабе района достигло 1 тыс. 769 голов», - сообщает пресс-служба президента.

Сегодня же Эмомали Рахмон посетил Шаартузский район. Президенту сообщили, что в Шаартузском районе функционируют более 2 тыс. аграрных хозяйств. В этом году на площади 8 тыс. 532 га налажен сев различных культур.

По данным пресс-службы президента, аграрии Шаартуза в этом году уже собрали 7,9 тыс. тонн зерновых, 23,4 тыс. тонны овощей, 2,5 тыс. тонн картофеля, 18,9 тыс. тонн бахчевых, 2,8 тыс. тонн фруктов и 1,2 тыс. тонн винограда. С начала года до сегодняшнего дня из Шаартузского района экспортировано за рубеж более 4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Главе государства сообщили, что в этом году во всех аграрных хозяйствах района на площади 5 тыс. 250 га посеян хлопок, здесь планируют собрать по 40 центнеров урожая с каждого гектара.