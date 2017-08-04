На сегодняшней пресс-конференции Агентства государственной службы при президенте Таджикистана прозвучали критические замечания в адрес местных органов исполнительной власти страны при назначении кадров.

По словам директора Агентства Джумы Давлатова, до сих пор в деятельности местных властей в районах республики встречаются административные нарушения, связанные с кадровыми назначениями.

Он привел пример Лахшского района (бывший Джиргаталь), где по результатам мониторинга выявлены работники, не соответствующие своим должностям.

«Например, заведующим отделом сельского хозяйства без согласования с соответствующими органами, был назначен человек, имеющий неполное высшее педагогическое образование. Инженер-строитель возглавлял отдел инвестиций и госимущества, а комиссией по защите прав ребенка руководил технолог полиграфического производства. Кроме того, несколько важных должностей в районе имели люди со средним профобразованием. Главы ряда джамоатов не имели высшее образование», - сообщил Давлатов.

По его словам, в Айнинском районе людей назначали на должности без объявления конкурса. «В ряде городов и районов республики встречаются случаи, когда председатели назначают на должность людей с приставкой «и.о» без учета аттестации и рекомендаций Агентства госслужбы. Чаще это специалисты из других отраслей», - сказал глава Агентства.

Джума Давлатов озвучил среднюю зарплату госслужащего – на 1 июля 2017 года она составляет 1008 сомони 56 дирамов.

При этом он привёл данные прошлых лет. В 2000 году средняя зарплата работника госслужб было 23 сомони 86 дирамов, в 2005 г. – 143,3 сомони, в 2010 г. – 599,6 сомони, в 2015 г. – 925,3 сомони.

Средняя зарплата руководителей равна 1 479 сомони, специалистов – 882,8 сомони.

Глава Агенства госслужбы напомнил, чтобы работать на руководящих должностях нужно иметь высшее образование.

В Агентстве уверены, что указанные недостатки в кадровом вопросе для госуправления постепенно исправляются.

«Для удовлетворения потребностей в кадрах, Агентство сотрудничает с такими международными организациями, как Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Академия управления при президенте Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Японский центр международного сотрудничества (JICA) – Программа JDS, Фонд Ханнс Зайдел. Большую роль в подготовке кадров играет и Институт госуправления при президенте РТ», - добавил Джума Давлатов.