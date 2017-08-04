Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа провел дня в Туве, там он порыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — уточнил Песков.



Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. «Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник», — сказал он. ​

По словам пресс-секретаря, в поездке в Туву Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол. Ранее Песков говорил, что Путин смог поймать в Южной Сибири рыбу, но точную информацию обещал предоставить позже.

Сейчас президент находится в Бурятии, уточнил Песков. Свой визит в регион он начал с посещения Байкала, где выпустил в озеро мальков омуля.



В субботу, 5 августа, Путин посетит Киров. Там он проведет заседание совета по развитию местного самоуправления, а также обсудит проект «бережливая поликлиника», рассказал пресс-секретарь.



Во время посещения Бурятии к Путину обратился местный житель и спросил, планирует ли он баллотироваться в президенты в 2018 году. Путин в ответ пообещал подумать об этом.



Президент также провел совещание по вопросам экологического развития Байкала. Он поручил Генпрокуратуре начать проверки обстановки у озера на предмет ущерба экологии. Путин при этом подчеркнул, что в проверках «меру нужно знать».