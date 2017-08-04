Администрация социальной сети «Facebook» в рамках борьбы с фейковыми новостями планирует перенаправлять больше потенциально ложных материалов внешним экспертам-фактчекерам, передает Reuters.
По окончании президентской гонки в США, на исход которой, как считают в Штатах, повлияли недостоверные публикации в соцсетях, в «Facebook» объявили «войну» фейковым новостям. Сервис уже привлек к сотрудничеству различные американские, немецкие и французские компании, занимающиеся проверкой информации (фактчекингом).
Как передает агентство со ссылкой на заявление руководства соцсети, «Facebook» начнет использовать усовершенствованный функционал для обнаружения потенциально ложных новостей. Найденные материалы будут направлять фактчекерам.
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