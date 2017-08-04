Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств без излишнего расточительства. Об этом лидер соседней страны заявил на встрече с интеллегенцией, сообщается на сайте МИД Узбекистана.

На совещании отмечалась необходимость компактного и содержательного проведения свадеб и семейных торжеств, недопущения при этом излишнего расточительства, проведения в этом направлении представителями культурной общественности широкой разъяснительной работы среди населения, важность того, что они должны служить примером для других, отмечается в сообщении.

Особую озабоченность Мирзиёева выразил в отношении коммерциализации сферы культуры, выхода на первый план личных интересов и "оживленный сбыт поверхностных с идейно-художественной точки зрения произведений, отсутствие принципиальной оценки таких обстоятельств творческими союзами, всесторонне обоснованных практических предложений по их устранению".

Президент РУ подчеркнул, что в Узбекистане не будет допущено превращение в бизнес литературы и искусства, культуры, средств массовой информации, духовности и просветительства.

"В нашей культурной жизни не ощущается критического духа, художественные советы действуют не на должном уровне, принципиальная и квалифицированная оценка новых произведений, фильмов и спектаклей, выставок и концертных программ, публикация в печати объективных и справедливых рецензий становятся все более редким явлением. Еще одна проблема – между творческими союзами недостаточно налажено взаимодействие", - отметил Мирзмёев.

В настоящее время в Узбекистане действуют 1 513 средств массовой информации, 122 издательства.

Президент РУ поставил перед творческой интеллигенцией задачи по созданию "образов современников - настоящих героев нашего времени - и на основе этого - художественной летописи нашей Родины", отметив необходимость повышения действенности и эффективности работы в вопросе воспитания молодого поколения узбекистанцев.