Европейский суд по права человека в Страсбурге в срочном порядке наложил запрет на любое перемещение журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) до вынесения решения по его жалобе в этом суде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Кирилла Коротеева, представляющего интересы журналиста в ЕСПЧ.

"Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября", - сообщил адвокат, уточнив, что полная жалоба будет подана в ЕСПЧ в ближайшее время.

"Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение - ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще - невозможно", - добавил он.

По словам адвоката, "правило 39 часто является основанием для предоставления убежища".

"Вызволение Али из центра содержания иностранных граждан будет непростым, но мы будем предпринимать для этого все попытки", - добавил защитник.

Журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко сообщила на своей странице в Facebook , что ей позвонил Нурматов и поблагодарил за помощь.

"Им дают телефон на 20 минут раз в три дня, - пояснила коллега Нурматова. - Всех любит, всем благодарен. Сильно избит по дороге из суда, поправляется. И говорит: передайте тетрадку и сигарет побольше, я пишу репортаж".

При конвоировании в центр временного содержания для мигрантов журналиста избили, применив электрошокер, однако позже судебные приставы заявили , что Нурматов подписал документ об отсутствии у него телесных повреждений и отказе от медицинской помощи.

Ранее в суде Нурматоа попытался вскрыть себе вены ручкой, чтобы попасть в больницу, но приставы пресекли его действия.

После того как Басманный суд 1 августа решил выдворить журналиста в Узбекистан, где он подвергался пыткам, в СПЧ заявили , что это противоречит Конституции РФ.