АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 АВГУСТА 2017 ГОДА

- Важных мероприятий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 АВГУСТА

1933 - Открытие гидрогляционно-метеорологической обсерватории при леднике Федченко.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –7 АВГУСТА

1924-1984 – Родился поэт Мухиддин Фархат.

1935 – Родился актер кино и художник Шавкат Абдусаломов.

1947 - Родилась актриса театра и кино Рачабгул Косимова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.