Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки по районам Хатлонской области в пятницу во второй половине дня посетил район Носири Хусрав. Здесь, в селе Бахор джамоата Фируза, президент сдал в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на обучение 1640 учеников в две смены.

Пресс-служба президента РТ 1 /15

"Роскошная школа", как отмечает пресс-служба главы государства, построена за 18 млн. сомони, выделенных Саудовским Фондом Развития. Первый камень в строительство школы президент заложил лично в 2014 году,

После открытия школы президент побеседовал с жителями района. Он отметил, что до образования района Носири Хусрав на этой территории функционировало всего 10 образовательных учреждений. За 20 лет существования района число образовательных учреждений достигло 26, в них обучаются более 8 тыс. учеников.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что "ученики, используя созданные руководством государства условия, будут хорошо учиться и в будущем верно служить народу и отечеству, как ученые и квалифицированные люди".