Популярная песня мэтра таджикской эстрады Далера Назарова «Чак чаки борон» гармонично вписалась в композицию мультикультурного музыкального проекта Ивана Шаповалова – «Поднебесы».

Свою часть композиции на таджикском языке исполнил Фаридун Муфтохов, солист московской группы Monteliano. Вместе с ним на сцене Ян Гэ из Китая, Папарулз из Ирландии. И хотя впервые эта композиция прозвучала еще весной прошлого года, в Москве, немногие в Таджикистане ее видели и слышали.

О Фаридуне пока известно немного, он родом из Пенджикента, поет в жанрах: Rap, Hip-Hop, R&B. Группа Monteliano была создана в 2012 году. Ее основатель Парвиз Саидов (Parv1z S.P). Кроме него, в группе еще два участника: Сухроб Юлдошев (U.S) и Фаридун Муфтохов (Farid).

«Поднебесы» (PODNEBESES) – проект Ивана Шаповалова, знакомого широкой публике как продюсер группы «t.A.T.u.». Это своего рода музыкальный эксперимент, объединяющий в своих песнях оригинальных артистов, живущих на разных концах Земли. Это вокалисты из Москвы и Шанхая гармонично дополняющие друг друга под электронный аккомпанемент международной группы авторов.

За российскую часть отвечают: певицы Инна Dream и Таня VENA во главе с продюсером и диджеем Кириллом VENA. Ян Гэ – сольная певица родом из Пекина (Китай), участница телевизионного шоу «Минута славы» на Первом канале. Святослав Рихтер – певец, композитор и музыкант, — лидер сольного проекта «RIHTER». Участники из Китая представляют разные проекты. Вокалистка Lorrie — группу «Double P», Lynette – «Air Walker», а Anna – сольная исполнительница в жанре r&b, jazz, pop. Автор песен, вокалист Ючень Чжу — продюсер музыкального фестиваля Avrora и голос проекта «Pako», а также сольные певцы и певицы: Ван Цзин Юй, Чень Цзе, Sammy, KK, Юй Лю.

Как отмечают музыкальные критики, конечный продукт, если судить по тому материалу, который представлен в сети, достаточно интересный и продуманный, чтобы не казаться попсой, но при этом, «пристающий» и запоминающийся, чтобы стать по-хорошему популярным. Нацеленный на молодых людей скорее от 18 лет, он вполне может стать заметным и значимым событием.