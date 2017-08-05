Посольство Китайской Народной Республики в Ташкенте упростило процедуру получения визы для граждан Узбекистана, выезжающих в Китай в служебных или коммерческих целях, сообщает Коммерсант.UZ.

С 1 августа 2017 года визы для представителей деловых кругов будут оформляться по гарантийному письму Торгово-промышленной палаты Узбекистана, свидетельству о регистрации в ТПП, лицензии или обычному приглашению от китайской стороны. Об этом сообщается на сайте палаты.

Для государственных служащих министерств и ведомств визы будут оформляться по нотам, официальным письмам или гарантийным письмам от вышеуказанных органов Узбекистана и обычному приглашению от китайской стороны.

В обоих случаях предоставление официального приглашения от уполномоченного органа КНР не обязательно.