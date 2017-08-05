В Согдийской области за первые шесть месяцев вынесен всего один приговор в отношении военнослужащего за неуставные отношения. К тюремному сроку приговорен младший сержант, который регулярно измывался над срочниками, один из которых, не выдержав этого, повесился.

По итогам первых шести месяцев 2017 года военным судом Худжандского гарнизона было рассмотрено всего одно уголовное дело, связанное со смертью солдата, сообщил журналистам председатель военного суда Худжандского гарнизона Абдурахим Бекзода.

Военный суд к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленно режима приговорил младшего сержанта, командира автомобильного отделения взвода технического обеспечения воинской части 05170 Министерства обороны РТ, 26-летнего жителя Пенджикента Бобура Бозорова.

Суд признал Бозорова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 391 часть 2 пункт «Б» (Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти, повлекшие иные тяжкие последствия) УК РТ.

Абдурахим Бекзода отметил, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что осужденный систематически применял в отношении новобранцев силу, избивал их, унижал перед другими военнослужащими. «Не выдержав такого отношения, 8 января этого года военнослужащий Юсуфджон Шарифхон повесился. Сослуживцы повесившегося солдата сообщили в суде, что Бозоров постоянно избивал и унижал его и еще шестерых новобранцев», - сообщил Бекзода.

Председатель военного суда Худжандского гарнизона также сообщил, что за данный период было зарегистрировано два факта избиения солдат со стороны офицеров.

«Это произошло в воинских частях 03040 Шахристанского района и 07746 поселка Чорукдаррон. В обоих случаях военнослужащие получили легкие телесные повреждения, а офицеры были наказаны по закону», - добавил Бекзода.