Бразильский форвард Неймар совершил сенсационный переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» после того, как он заплатил испанскому клубу 222 млн евро - именно такая сумма отступных была указана в его контракте.

Ранее испанская футбольная Ла Лига отклонила этот платеж (по действующим в Испании правилам, игрок сам должен передать отступные Ла Лиге, после чего она передаст их продающему клубу). Испанская лига утверждает, что трансфер нарушает правила финансового фейр-плей УЕФА, по которым европейские клубы не могут тратить больше, чем они зарабатывают.

Однако это решение не остановило переход Неймара в ПСЖ.

По сегодняшним ценам один Неймар стоит 262 млн долларов, 198 млн фунтов, или почти 16 млрд рублей.

Что на это можно купить, посчитала служба Би-би-си.

Самолет (или три)

Личный самолет? Четверть Неймара - и он ваш

За одного Неймара можно купить три пассажирских «Боинга-737-700», которые стоят по 82,4 млн долларов за штуку.

Если же вам по душе модель поновее, например 737-800, - самолеты такого типа, к примеру, составляют большую часть европейского флота Ryanair, - то вы сможете позволить себе лишь два. Зато у вас останется 65 млн долларов на всякие причуды.

Или же можете поменять вашего Неймара на частный самолет - цены за который достигают 100 млн долларов, - а остаток потратить на (безумно огромные) расходы на его обслуживание.

Порцию спагетти размером с Барселону

Наши коллеги из спортивной редакции Би-би-си с помощью усердных читателей весь день баловались с хештегом #NeymarMaths («математика Неймара»). Вот лишь несколько предложений:

- Клонировать человека стоит примерно 1,29 млн фунтов. Зачем тратить 198 млн фунтов на одного Неймара, если за эти деньги можно склонировать 153 Неймара? (Томас из Йорка)

- На одного Неймара можно купить достаточно спагетти, чтобы покрыть ими весь город Барселона (Адам Райт)

- Или 792 млн шоколадок Freddo (Дэйво Лонг)

Истребитель (или 10)

Новенький F-35 - всего 0,36 Неймара

Хотите не бомбардира, а бомбардировщик?

Не проблема, выбирайте: F-35 Lightning, любимчик ВВС США, обойдется вам в 94 млн долларов, а F-22 Raptor (уже не производится) стоил около 150 млн долларов.

А для более экономных покупателей есть следующий вариант: один Неймар принесет вам 10 российских Су-24 - внушительную ударную группу.

Зарплатный фонд «Нью-Йорк Янкиз»

Зарплата Аролдиса Чапмена - всего 21 млн долларов

А если вы предпочитаете бейсбол, то за одного Неймара сможете целый год платить зарплату всему основному составу «Нью-Йорк Янкиз». По данным портала Spotrac, это обойдется вам всего в 155 млн долларов.

Чемпионов другого футбола

Зарплата всей команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» - обладателей Супербоула, или Суперкубка, главного трофея в американском футболе - обойдется вам еще дешевле - в 171 млн долларов. Выгодно же.

ВВП одной из шести стран

Если у вас есть один Неймар, вы сравнитесь с экономикой одной из шести маленьких стран.

Выбирайте: Тувалу, Монсеррат, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру и Палау - у всех них ВВП варьируется от 33 млн до 258 млн долларов, по данным ООН от 2015 года.

Государственный долг маленькой островной нации

или ооочень маленькую часть госдолга США

А если вдруг захотите устроить аттракцион неслыханной щедрости, то со своим одним Неймаром сможете покрыть госдолг маленькой страны - например, Тонга (28,3 млн долларов), Фиджи (72,4 млн долларов), или Вануату (82 млн долларов), или - но тут придется немного раскошелиться - даже Гаити (234 млн долларов).

У этих стран, конечно, маленький госдолг. А вот если бы вы, к примеру, захотели помочь Соединенным Штатам, Неймар спишет лишь 0,001% американской задолженности (на момент публикации она составляла почти 20 трлн долларов).

Нет, все-таки Неймара?

Поздравляем!

Если вы прямо сейчас начнете откладывать по 1 000 долларов в день - каждый день, - то накопите на одного настоящего Неймара через... 718 лет.

Начинайте копить.