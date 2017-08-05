В Мосуле находятся как минимум 48 детей из России, которых родители увезли в «Исламское государство». У большинства из них родители погибли. Дети почти ничего не могут о себе рассказать. Некоторые из них говорят по-русски, другие — только по-чеченски. Чтобы вернуть детей домой, нужно подтвердить, что они являются гражданами России, пишет «Медуза».

Как рассказал телеканалу RT иорданский политик чеченского происхождения Самих Бено, который занимается возвращением детей, сначала их вывезут из Ирака в Иорданию. Поскольку у них нет документов, детям придется сдать пробы ДНК. «Мы это делаем, чтобы никто не пришел и не сказал нам без каких-либо доказательств, что это его ребенок», — сказал Бено.

Телеканал RT отмечает, что Самих Бено занялся поисками детей после того, как член иракского парламента доктор Надия Джубури распространила в WhatsApp фото раненой девочки. Когда это произошло, телеканал не уточняет. «Кавказский узел» пишет, что жители Чечни начали распространять ее фото 20 июля. Под снимком было написано, что ее родители погибли, а говорит она только по-чеченски. Самиху Бено удалось найти в России ее бабушку; выяснилось, что девочку зовут Хадижа Хусейнова. Сейчас ребенок в больнице в Багдаде.

В WhatsApp в середине июля также распространялось видео с мальчиком, отца которого взяли в плен. Его узнала мать, жительница Чечни Залиха Ашаханова. В 2015 году бывший муж забрал ее ребенка в Сирию, а оттуда в Ирак. Два года она ничего про него не знала. 2 августа четырехлетний Билал Тагиров при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова вернулся в Россию. При встрече он не узнал мать.

По данным Рамзана Кадырова, российские дети есть не только в Мосуле, но и в Багдаде. В багдадских приютах, как заявил Кадыров, находится 35-40 детей из России. «Кавказский узел» отмечает, что у многих детей нет документов потому, что они родились уже в «Исламском государстве».