Боевики запрещенных в ряде стран группировки «Исламское государство» (ИГ) и движения «Талибан» казнили в афганской северной провинции Сари-Пуль около 50 человек, сообщил губернатор провинции Мухаммад Захир.

Как сообщает Радио «Озоди», по словам губернатора, наступление началась вечером 3 августа – боевики напали на пост сил безопасности недалеко от района Мирзо Оланг, после чего завязался бой, что длился около 48 часов. В нем погибли семь полицейских и один военнослужащий афганской армии.

«Боевики устроили жуткую бойню после захвата района Мирза Оланг, они казнили от 30 до 40 человек. Среди жертв террористов были женщины, дети и старики», - заявил глава провинции афганской редакции Радио Озоди.

Мухаммад Захир со ссылкой на старейшин деревни также сообщил, что нападающие подожгли более 30 домов. Сообщается, что 25 человек числятся пропавшими без вести - боевики могли забрать их с собой.

Нур Рахмони Аминёр, один из высокопоставленных чиновников провинции Сари-Пуль заявил журналистам, что в нападении участвовали и талибы и боевики ИГ. Талибам командовал Мулло Нодир, а боевикам ИГ – Шермухаммад Газанфар.

Но талибы опровергли сообщения о своем участии в этой казни и заявили, что Шермухаммад Газанфар уже давно покинул ряды движения.

Между тем, как сообщает портал «Афганистан.ру», в нападении и казни участвовали только талибы. В числе погибших оказались пятеро участников антиталибского ополчения, передает афганский телеканал 1TV.

Район, захваченный боевиками, находится в 20 км от провинциального административного центра.

По данным ряда СМИ, в захваченном боевиками районе проживают шииты. Ровно неделю назад погибли, по меньшей мере, 50 человек при атаке смертника и вооруженного человека на шиитскую мечеть в Герате на западе Афганистана. Власти заявили, что смертник взорвал себя вечером перед мечетью Джавадия в районе Дехр-Абад в Герате. Телеканал Tolo-TV сообщил, что второй атакующий открыл огонь из винтовки внутри мечети в то время, когда на улице прогремел взрыв.

Некоторые местные СМИ сообщили, что нападение – дело рук боевиков ИГ. Движение «Талибан», берущее на себя ответственность за атаки, совершенные его боевиками, распространило сообщение, в котором отвергло причастность к теракту в Герате.

Радио «Озоди» сообщает, что в северных провинциях Фарьяб, Сари-Пуль, Саманган, Баглан, Кундуз, Тахар и Бадахшан, а также восточных провинциях Афганистана давно нашли пристанище отдельные группы ИГ. В этих районах созданы базы и тренировочные центры, где террористы различных стран, по большей части выходцы из стран бывшего СССР, обучаются диверсионной деятельности. Сообщается, что есть даже тренировочные центры для женщин.

Последние месяцы сотни находящихся в Сирии и Ираке «джихадистов» - уроженцев Центральной Азии, перебрались в Афганистан. Многие из них «разместились поближе к дому» - в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Власти Афганистана ранее неоднократно сообщали о присутствии на севере страны таджикских и узбекских боевиков.