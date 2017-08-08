Компания Tcell провела ряд мероприятий в ГБАО, и обеспечила надежной связью проходящий здесь ежегодно фестиваль «Крыша мира».

«Крыша мира» - это крупнейший международный фестиваль этнической музыки, который ежегодно собирает большую аудиторию любителей этнической музыки и искусства с разных уголков планеты. Главная миссия фестиваля – приветствие дружбы народов и плюрализма, создание площадки для показа национальной культуры, традиционного наследия и богатой истории Памира.

В этом году Tcell, в соответствии со своими корпоративными ценностями, стал партнером проведения мероприятия, обеспечив надежной связью участников и гостей фестиваля. В центральном парке Хорога, во время проведения фестиваля, Tcell обустроил специальную зону для самых маленьких гостей фестиваля – для детей там были предложены игры, развлечения и аквагрим.

В программе фестиваля были представлены этнические коллективы Памира и других областей Таджикистана, а также зарубежные группы из соседних стран (Афганистан, Казахстан, Кыргызстан). Помимо традиционной музыки, танцевальных и театральных номеров, здесь можно было познакомится с экзотической национальной кухней памирцев, приобрести эксклюзивные музыкальные инструменты и сувениры, посетить ремесленные мастер-классы.

Фестиваль предоставил всем участникам, приехавшим из других областей или стран, выразить и показать свои этнические музыкальные, танцевальные или ремесленные таланты.

Представители компании Tcell не ограничились лишь фестивалем в Хороге. Проект «Интернет для всех» посетил жителей Дарваза, Ванджа, и отдыхающих в санатории Гармчашма.

Проект «Интернет для всех», охвативший все регионы Таджикистана в 2016 году, был возобновлен в мае 2017 года. Целью проекта является повышения качества и уровня знаний жителей отдаленных районов о глобальной сети Интернет. На каждой акции представители компании объясняют жителям района преимущества, удобство и пользу использования Интернета в повседневной жизни. Здесь можно задать вопросы и проконсультироваться с сотрудниками компании, узнать об услугах, тарифах и опциях от Tcell, и сразу подключить самые нужные из них.

Программа мероприятия «Интернет для всех» включает в себя музыкальные и танцевальные номера, в регионы приезжают известные исполнители и танцоры из столицы. В районе Дарваз, в который приехал «Интернет для всех», недавно произошло стихийное бедствие – сход селей. Выступление актеров комедийной студии и музыкальных исполнителей подарили много радости жителям района. Абдусатор Холматов, житель Дарваза, сказал: «Данная акция была проведена в самое подходящее время для нас. В последние несколько дней мы пережили большой стресс, и сегодня нам удалось расслабиться, повеселиться и вернуться в обычную жизнь с позитивным зарядом».

В Ванджском районе на акцию собралось много людей, которые специально приезжали к центру с близлежайших поселков. «Интернет для всех» посетил также отдыхающих и проходящих лечение в санатории «Гармчашма». На акциях можно было проконсультироваться со специалистами компании, и с их помощью установить необходимые услуги: мобильное приложение Чи Гап, позволяющее всегда оставаться на связи с родными и близкими за рубежом по низким ценам, подобрать нужную Интернет-опцию в серии G+, или выбрать походящий тариф, например, «Осон» или «Фасон», и пополнить баланс абонентов прямо на месте акции.

Представители компании навестили и отдыхающих помладше: в летнем лагере «Хивдж» прошел интерактивный урок из серии «Безопасный Интернет».

Для современной молодежи Интернет является неотъемлемым атрибутом жизни, который многие из них используют ежедневно: для общения, нахождения единомышленников, учебы и развлечений. К сожалению, Интернет, этот полезный и глобальный ресурс, иногда несет угрозы, особенно для неокрепшей психики детей и подростков. Урок «Безопасный Интернет с Tcell» объясняет детям (14-17 лет) о правильных, полезных и безопасных способах использования сети, правилах поведения в Интернете, а также, чего стоит избегать и опасаться.

Отдыхающих в летнем лагере «урок» очень заинтересовал, и, по их отзывам, они узнали много нового и полезного для себя.

Компания Tcell активно работает, чтобы продвигать знания о безопасном и правильном использовании Интернета детьми, молодежью и их родителями. Повышение осведомленности о правильном использовании сети – важная стратегическая задача для компании, в рамках корпоративной социальной ответственности.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана. ®