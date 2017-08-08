Министерство обороны Таджикистана опровергает распространенную информацию о том, что с юга республики на север перебрасываются военные и техника. 

11:24 7 августа

В столице Таджикистана милиция поднята по тревоге. Для учений

Согласно планам Минобороны во второй половине августа на севере страны запланированы масштабные учения Согдийского военного гарнизона, где будут отработаны вопросы организации территориальной обороны, повышения квалификации резервистов национальной армии, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства полковника Фаридун Махмадализода.

«Но эти учения только для гарнизона Согдийской области. Для проведения учений нет никакой необходимости в переброске дополнительных сил и техники в Согд», - заключил Махмадализода.

По словам представителя Минобороны, в ходе учений будут также отработаны вопросы взаимодействия войск гарнизона Согда и силовых структур в ликвидации прорвавшейся в область группы террористов.