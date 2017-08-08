Внук вице-премьера Азербайджана арестован в связи со смертельным ДТП, об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Азербайджанской республики, пишет РБК.



Как рассказали в ведомстве, 3 августа в 21:00 (22:00 мск) в Баку произошло ДТП, в результате которого два человека были ранены и двое погибли.

По сведениям МВД, внук вице-премьера страны Наиль Аллахвердиев 1994 года рождения и другой молодой человек 1995 года рождения устроили гонки на автомобилях Mercedes и Mazda. Сейчас оба арестованы и, по словам представителей ведомства, «находятся в следственном изоляторе».



Как сообщает Haqqin, Mercedes врезался на проспекте Гейдара Алиева сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление, сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. По словам издания, в ДТП погибла супружеская пара из Турции.



В МВД республики заявили, что по факту произошедшего «возбуждено уголовное дело по статьям 263.3 (дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибли двое человек и более), 263.4 (виновный скрылся с места происшествия)» Уголовного кодекса страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Аллахвердыеву, управлявшему автомобилем Mercedes-Gelandawagen, избрана мера пресечения в виде четырех месяцев ареста, Мирмагомеду Исмайлову, управлявшему Mazda — один месяц.



Как говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, «несмотря на неоднократные серьезные предупреждения президента Азербайджана Ильхама Алиева», до сих пор «наблюдаются факты самоуправства и совершения преступлений со стороны государственных чиновников и членов их семей». В этой связи ведомства подчеркнули, что в отношении чиновников и членов их семей, «равнодушно относящихся к известным требованиям главы государства, открыто демонстрирующих неуважение к обществу и грубо нарушающих действующие законы» будут применяться «самые жесткие меры».



Задержанный Наиль Аллахвердиев является внуком председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова, сообщили РБК в пресс-службе МВД Азербайджанской республики. Али Гасанов заявил журналистам, комментируя свое упоминание в прессе в связи с происшествием, что «в правовом государстве ответственность носит индивидуальный характер».