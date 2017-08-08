На сайте Кремля опубликовано видео с кадрами отдыха президента России в ходе поездки в Туву. 1–3 августа по пути в Благовещенск Путин сделал остановку в южной Сибири, в Туве. Президент побывал в труднодоступной тайге, рыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, сплавлялся по горным рекам и совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

«Президент не в первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах», — отмечает пресс-служба главы государства.

На одном из кадров видно, как Путин поймал щуку на спиннинг.