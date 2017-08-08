Около 400 тысяч иностранцев встали на миграционный учет на Дальнем Востоке в 2017 году, что на 15% больше, чем в прошлом году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает телеканал "360".

Число иностранцев, поставленных на миграционный учет в Дальневосточном федеральном округе, с начала этого года составило около 400 тысяч, более 50% приехали в регион с целью работы, об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке, проходившего в Якутке.

«Только в текущем году в округе на миграционный учет поставлено около 400 тыс. иностранных граждан. Рост составил 15%. Более половины из них прибыли с целью работы», - сказал он.

Также Патрушев сообщил, что за последние два десятилетия ДФО покинули около двух миллионов коренных жителей, а это почти 20% населения округа. Основными причинами оттока граждан являются неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономике и зависимость от поставок продовольствия.

«Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь высок. Наиболее сложная ситуация отмечается в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях. Все это негативно отражается на качестве и уровне жизни дальневосточников, способствует миграции населения в другие регионы в поисках лучшей жизни», — сказал секретарь Совбеза России.

По мнению Патрушева, надо продолжить создавать условия для роста рождаемости, сокращения уровня смертности, формирования устойчивого миграционного притока населения из других российских регионов. Кроме того, важно обеспечить дополнительные стимулы для закрепления молодежи. Надо также придать новый импульс реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

На федеральном и региональном уровнях приняты меры по улучшению регулирования миграционных процессов и уменьшению рисков относительно притока мигрантов, уточняет ТАСС.

«В России пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения», – заявил секретарь Николай Патрушев.

Кроме того, мигранты все чаще используют подложные документы, растут масштабы фиктивной постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства, что также вызывает беспокойство.

Патрушев заявил, что следует свести к минимуму негативные факторы в миграционной сфере.

«Усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере», - подчеркнул он.

Учитывая рост террористических угроз, секретарь Совбеза России поручил активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий, в том числе исповедующих радикальные религиозные взгляды. Кроме того, требуется улучшить межведомственное взаимодействие в работе по депортации лиц, нарушивших миграционное законодательство, обеспечить их своевременное выдворение в соответствии с решениями судов.