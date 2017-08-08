Жители России, Таджикистана и других стран смогут сегодня наблюдать за лунным затмением, в ходе которого часть Луны окрасится в бордово-красный цвет.

Затмение можно будет наблюдать из разных областей Европы, Африки, Азии, Австралии. На сайте slooh.com будет вестись онлайн-трансляция затмения из обсерваторий в Африке, Австралии и Азии, сообщает Газета.ру.

В Москве затмение начнется в 20.23, максимальная фаза затмения состоится в 21.20. Завершится затмение в 22.18. За это время Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

«Несмотря на то, что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях. В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого такие события еще называют кровавой Луной», — отмечается в сообщении Московского планетария.

При полном лунном затмении Луна полностью входит в тень, отбрасываемую Землей, при частном, соответственно, частично. Когда Луна входит только в полутень Земли, говорят о частном полутеневом затмении.

Следующее лунное затмение должно состояться 18 января 2018 года, и, как ожидается, оно будет полным. Если погодные условия будут хорошими, наблюдать за ним можно будет на большей части территории России.

Лунное затмение станет предшественником солнечного, которое состоится 21 августа.

Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние происходит вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. 21 августа Луна будет пересекать эклиптику (видимую орбиту Солнца) с юга на север, но до этого пройдет через противоположный узел с севера на юг и попадет в земную тень.

Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.

Грядущее солнечное затмение уже получило название «Большого американского» — полоса видимости полной фазы затмения пройдет через всю Северную Америку, частные фазы затмения будут видны на Чукотском полуострове.

По данным исследователей, корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Длительность затмения в максимуме будет составлять две минуты сорок секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составит 115 км.

Посмотреть на затмение смогут не только жители США — NASA совместно с видеоплатформой Stream запустят онлайн-трансляцию полного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать над США 21 августа 2017 года. О проекте рассказывается на посвященном ему сайте.

Для трансляции в небе будет организована сеть более чем из 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами. Они поднимутся на высоту в 30 км. Специалисты Stream предполагают, что эту трансляцию будет смотреть еще больше людей, чем трансляцию посадки марсохода Curiosity в 2012 году, которая набрала более 100 млн просмотров на всех платформах. Также NASA будет делать снимки при помощи космических солнечных обсерваторий и находящихся на Земле телескопов.

Плохая погода не помешает трансляции — стратостаты будут находиться выше облаков и располагаться в разных точках США.

Это первая трансляция, которая будет вестись с такой высоты. На ее подготовку ушло три года, в проекте участвовали команды ученых из разных уголков США. Последней технической проблемой была организация трансляции в режиме реального времени, но эту задачу взяли на себя специалисты Stream, позволив NASA сосредоточиться на подготовке и запуске стратостатов.