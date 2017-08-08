Фанаты европейских клубов и просто любители большого футбола смогут посмотреть матч Суперкубка УЕФА между легендарными футбольными клубами на самом большом экране страны - в кинотеатре «Навруз».

Суперкубок УЕФА - официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.

Во вторник 8 августа встретятся испанский «Реал-Мадрид» и английский «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Национальная арена Филипп II Македонский» в Скопье.

Кстати в «Реал» после отпуска вернулся Криштиану Роналду. Португалец не участвовал в крупном выставочном турнире межсезонья - Международном кубке чемпионов, - однако к Суперкубку он вернулся в строй.

Вы сможете насладиться этим незабываемым спортивным событием на самом большом экране страны. Кинотеатр «Навруз» подарит вам такую возможность. Начало трансляции в 23.45 по душанбинскому времени.

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.

Торопитесь, число билетов ограничено.