Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 7 августа ряд указов об освобождении и назначении Чрезвычайных и Полномочных послов РТ в зарубежных странах.

Президент освободил Исматулло Насреддинова сразу от нескольких постов - от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Австрии, постоянного представителя РТ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях (Вена, Австрия), посла Республики Таджикистан в Италии, Словакии и Венгрии.

В указе, размещенном на сайте главы государства, значится формулировка: "в связи с переходом на другую работу".

На должность посла в Австрии президент назначил Каландара Идибека.

Кроме того, с аналогичной формулировкой снят с должности посол РТ в Катаре - Ардашер Кодири. На его место назначен Хисрав Сохибзода.

Эмомали Рахмон также освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Азербайджане и по совместительству в Грузии Зохира Саидова. Послом в Азербайджанскую Республику назначен Соли Рустам.

Cегодня же Эмомали Рахмон подписал правительственное постановление об освобождении Джумазода Мурода Хола от должности начальника Главного управления геологии при правительстве РТ.

На сайте президента указана все та же формулировка - "в связи с переходом на другую работу". На эту должность уже назначен новый начальник - управлять таджикской геологией будет Файзуллозода Заробиддин Кудрат.