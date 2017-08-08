Запущено движение по железной дороге, построенной в Ростовской и Воронежской областях в обход территории Украины, сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на информированный источник.

«Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги <…>», — сказал собеседник агентства.

Участок Журавка - Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей, позволил соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято в 2014 году.

Стоимость строительства дороги в РЖД тогда назад оценивали в 45–60 миллиардов рублей.

Строительство участка Журавка — Миллерово началось в апреле 2015 года. К работам были привлечены железнодорожные войска.

В ноябре 2016 года заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков объявил, что строительство железной дороги в обход Украины ведется с опережением графика, и движение по ней планируется открыть в середине августа 2017 года.